  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Лыжи. Кубок России. Смирнова выиграла коньковый масс-старт на 20 км, Каличева – 2-я, Пеклецова – 3-я, Кулешова – 4-я
21

Лыжи. Кубок России. Смирнова выиграла коньковый масс-старт на 20 км, Каличева – 2-я, Пеклецова – 3-я, Кулешова – 4-я

Екатерина Смирнова выиграла коньковый масс-старт на Кубке России по лыжам.

Кубок России-2024/25 по лыжным гонкам

Второй этап

Вершина Теи

20 км, свободный стиль, масс-старт

Женщины

1. Екатерина Смирнова – 54.44,0

2. Арина Каличева – 2,3

3. Алина Пеклецова – 5,9

4. Анастасия Кулешова – 15,3

5. Мария Истомина – 42,1

6. Екатерина Никитина – 46,5

7. Евгения Крупицкая – 56,3

8. Дарья Непряева – 2.08,0

9. Елизавета Шалабода – 2.09,0

10. Екатерина Шибекина – 2.11,4...

16. Елизавета Пантрина – 2.53,8

17. Алиса Жамбалова – 2.54,7...

20. Лидия Горбунова – 3.40,7

21. Анастасия Прокофьева – 3.41,4...

30. Дарья Канева – 5.32,9

Елизавета Маслакова не стартовала, Анастасия Фалеева не финишировала.

Расписание второго этапа Кубка России по лыжам в Вершине Теи. Старт гонок – в 6 утра по Москве

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’‘
масс-старт (жен)
лыжные гонки
logoКубок России
результаты
logoсборная России жен (лыжные гонки)
logoАнастасия Фалеева
logoМария Истомина
Арина Каличева
Елизавета Маслакова
Дарья Канева
logoЕвгения Крупицкая
Екатерина Смирнова
logoАнастасия Прокофьева (Рыгалина)
logoЕлизавета Шалабода
logoАлиса Жамбалова
logoАнастасия Кулешова (Седова)
logoДарья Непряева
Екатерина Никитина
logoЕлизавета Пантрина (Бекишева)
Алина Пеклецова
Екатерина Шибекина
Рекомендуем
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
❄️ Лыжи. Кубок России. Фалеева победила в классическом спринте, Баранова – 2-я, Непряева – 3-я
102 декабря, 06:33
❄️ Лыжи. Кубок России. Смирнова победила в классической «разделке» на 10 км, Каличева – 2-я, Горбунова – 3-я
171 декабря, 04:07
❄️ Лыжи. Кубок России. Смирнова победила в коньковой «разделке» на 10 км, Каличева – 2-я, Пеклецова – 3-я, Сорина – 9-я, Кулешова – 13-я
2226 ноября, 05:13
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Бородавко о Большунове: «Сегодня только первый день обследования. Говорить о чем-то еще рано»
сегодня, 10:10
Вероника Степанвоа: «Всем, кто хочет стать профессиональным атлетом, надо объяснить: будете выигрывать – спорт даст вам известность. Дальше сами решайте, как на этом зарабатывать»
сегодня, 09:59
Коростелев о Большунове: «Два колумниста утягивают чужие регалии то в декрет, то в биатлон. Выберите цель поинтереснее, вашу любимую фигуристку можно в обе крайности позвать»
39сегодня, 08:43
Фетисов о нейтральном статусе: «Это наша ошибка, что мы позволили так с нами обращаться. Отняли у нас флаг и гимн. Мы, спортивные чиновники, больше всего в этом виновны»
129сегодня, 07:47
Ски-альпинисты первыми из российских спортсменов получили возможность отобраться на Олимпиаду-2026
7сегодня, 07:34
Большунов тренируется с дочкой: «Наконец-то Ева показала мне, как нужно выполнять движения»
3сегодня, 06:40Видео
Лыжи. Кубок России. Ардашев победил в масс-старте на 20 км свободным стилем, Горбунов – 2-й, Коростелев – 7-й, Спицов – 8-й
47сегодня, 06:25
Расписание трансляций второго этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Лиллехаммере
5сегодня, 06:00
Лыжница Степанова: «Количество зрителей на трибунах гонок Кубка России все больше стремится к нулю не только у нас, но и у биатлонистов»
59вчера, 19:20
Губерниев о Большунове: «В каждой гонке участвовать и добиваться успеха – сейчас не главное. Тем более что гонки проходят там, где черти проходят»
14вчера, 17:23
Ко всем новостям
Последние новости
Анна Суркова ждет второго ребенка
1вчера, 14:00
Йохауг раскритиковала трассу в Руке: «Я рада, что в Тронхейме таких трасс не будет»
161 декабря, 16:52
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Горбунов лидирует, Ардашев – 2-й, Коростелев – 3-й, Большунов – 4-й
1 декабря, 14:00
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Смирнова лидирует, Каличева – 2-я, Горбунова – 3-я, Фалеева – 4-я
1 декабря, 13:55
Лыжи. Общий зачет Кубка мира (жен). Сундлинг лидирует, Диггинс – 2-я, Йохауг – 3-я
41 декабря, 13:40
Лыжница Чепалова об аресте хоккеистов из Биробиджана: «Публично их осуждаю, но ломать судьбу ребятам уголовным наказанием – перебор»
1229 сентября, 14:36
Юлия Ступак: «Снова услышала вопрос – нет ли у меня армянских корней? И итальянцы говорили, что я похожа на их девушек. Видимо, везде сойду за свою»
425 апреля, 06:31
Аршавин о матче с лыжниками и биатлонистами: «Узнал только Легкова. Знаю фамилию Большунова, а так бы не узнал вживую»
1121 апреля, 15:41
Лыжник Коростелев о матче с футболистами: «Очень интересно сыграть против Аршавина, Быстрова, Погребняка. У нас есть возможность перебегать их»
420 апреля, 05:15
Степанова и Большунов победили в дистанционных зачетах Кубка России по лыжным гонкам
37 апреля, 14:10