Лыжи. Кубок России. Смирнова выиграла коньковый масс-старт на 20 км, Каличева – 2-я, Пеклецова – 3-я, Кулешова – 4-я
Екатерина Смирнова выиграла коньковый масс-старт на Кубке России по лыжам.
Кубок России-2024/25 по лыжным гонкам
Второй этап
Вершина Теи
20 км, свободный стиль, масс-старт
Женщины
1. Екатерина Смирнова – 54.44,0
2. Арина Каличева – 2,3
3. Алина Пеклецова – 5,9
4. Анастасия Кулешова – 15,3
5. Мария Истомина – 42,1
6. Екатерина Никитина – 46,5
7. Евгения Крупицкая – 56,3
8. Дарья Непряева – 2.08,0
9. Елизавета Шалабода – 2.09,0
10. Екатерина Шибекина – 2.11,4...
16. Елизавета Пантрина – 2.53,8
17. Алиса Жамбалова – 2.54,7...
20. Лидия Горбунова – 3.40,7
21. Анастасия Прокофьева – 3.41,4...
30. Дарья Канева – 5.32,9
Елизавета Маслакова не стартовала, Анастасия Фалеева не финишировала.
Расписание второго этапа Кубка России по лыжам в Вершине Теи. Старт гонок – в 6 утра по Москве
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’‘
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