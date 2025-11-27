Лыжник Горбунов: «Думаю, критерии, которые у нас будут для попадания на Олимпиаду, – очень унизительные. Вряд ли кто-то из нас пойдет на это»

Лыжник Горбунов: думаю, критерии для попадания на Олимпиаду будут унизительными.

В минувшем сезоне Горбунов становился призером этапов Кубка страны. С 2022 года россияне отстранены от турниров Международной федерации лыжного спорта (FIS), но сейчас недопуск оспаривается в Спортивном арбитражном суде (CAS).

– Мы провели плодотворный сбор в Италии. Надеюсь, что зимой он принесет свои результаты.

– Добавил ли этот сбор дополнительной мотивации?

– Мотивация как была, так и остается. Ничего в этом плане не изменилось. Да, приятно было провести время за границей, пообщаться с другими людьми. В основном же все то же самое.

– Почувствовал ли там приближение Олимпиады?

– Да. Можно сказать, что мы весь подготовительный сезон жили этой надеждой. Она в нас горела и придавала сил.

– В прошлом декабре, как уже упоминалось, ты был в желтой майке лидера. Однако за период отстранения не выиграл ни одной личной гонки на Кубке и чемпионате России. Чего не хватает для победы?

– Где-то везения. Считаю, что мне по силам это сделать. Но в отдельных случаях не везет, где-то происходит потеря концентрации, что приводило либо четвертым местам, либо ко вторым-третьим.

– Какую цель видишь на этот сезон?

– Так как Олимпиады нет, то главная цель – чемпионат и финал Кубка России.

– Олимпиаду в расчет вообще не берешь?

– Если нас на нее не допустили, то как я могу брать ее в расчет? Маленький шанс еще имеется, но он абсолютно призрачный.

– Например, бобслеисты и саночники выиграли апелляции по решениям об отстранении.

– Думаю, те критерии, которые у нас будут для попадания на Олимпиаду, – очень унизительные. Вряд ли кто-то из нас пойдет на это.

– В мае 2024 года ты говорил, что не поедешь на Олимпиаду под нейтральным флагом. Изменилось ли что-то в этом отношении?

– Я разве так говорил? Общая мысль была в том, что нас совершенно ограждают. Имел в виду, что не готов на те унизительные условия, которые перед нами ставят. Мы выступали под нейтральным флагом на прошлой Олимпиаде. Но ехать на Игры олимпийским атлетом из России и ехать никем – это разные вещи.

– Если возможность поехать на Игры появится, но путевка будет всего одна, насколько в твоих силах за нее побороться?

– Если так произойдет, то буду биться до последнего за это место, как и любой из нас, – ответил Горбунов.

Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо.