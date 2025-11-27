«Я благодарен Богу, что вернулся». Лыжник Горбунов после восстановления от травмы спины

Лыжник Горбунов после травмы спины: я благодарен Богу, что вернулся.

Российский лыжник Иван Горбунов рассказал о травме спины, которую получил в феврале на сборе в Армении.

С сентября Горбунов вернулся к соревнованиям.

– Ты рассказывал про падение, что еще миллиметр – и остался бы инвалидом. Но я не нашел нигде, какой был диагноз. Что в итоге случилось?

– Я об этом не хочу говорить. Для меня это прошлый этап. Не хотел бы вдаваться в подробности и рассказывать про диагноз.

– Возникали ли мысли, что карьера закончена?

– Вообще не думал о таких вещах. Сначала нужно было встать, потому что три недели я не вставал, и дальше ходить, жить. Это были первостепенные цели. О карьере даже не задумывался. Знал, что буду стараться делать все от меня зависящее, чтобы продолжить.

– Какой был самый тяжелый момент?

– Весь этот период самый тяжелый. Не могу что-то выделить. Надеюсь, что это последний настолько тяжелый период в жизни. Конечно, трудно было все понять и принять. Когда принимаешь, то просто делаешь выводы и выстраиваешь план, по которому будешь действовать. И в спорте, и в жизни без четко выверенного плана ничего не получится. В данной ситуации для меня было главным сохранить холодный рассудок и выполнять все, что говорят и что чувствуешь сам. <...>

– Удивился, что так быстро приступил к тренировкам?

– Не то чтобы удивился. Я благодарен Богу, что вернулся. Благодарен нашему реабилитологу – Сергею Вячеславовичу Чечилу. Благодарен всем, кто помог мне съездить в Германию. Это и президент Федерации лыжных гонок России Елена Валерьевна Вяльбе, и президент Федерации лыжных гонок Татарстана Ильшат Шаехович Фардиев. Я с ними всегда был на связи. Они помогали во всем, что мне требовалось.

Благодарен всем, кто со мной работал. Понимаю, что без них у меня ничего бы не получилось. Это колоссальный труд. Они работали с телом по 10-12 часов в день. Все мне старались помочь. Они видели мое рвение и желание, что я не сдался и хочу вернуться. Понимал, что впереди у нас может быть Олимпиада. Моя цель и мечта детства – это стать олимпийским чемпионом. Я шел к ней, – ответил Горбунов.