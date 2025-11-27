«Вам самим надо карантин пройти на мозги и лет 10 не пускать никуда». Тихонов ответил норвежским лыжникам на слова об антидопинге в России

Тихонов предложил норвежским лыжникам пройти «карантин на мозги».

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов ответил на слова норвежских лыжников об антидопинге.

Ранее норвежцы Ян Томас Йенссен, Эрик Валнес и Ансгар Эвенсен, говоря о возможном допуске россиян на международные старты, скептически высказались о тестировании в России. В частности, Валнес предложил идею антидопингового карантина.

«Когда-то относился к ним [норвежцам] с большим уважением, но всегда самое большое астматиков, претензий и вранья было именно с их стороны. Для них главное – это устроить скандал, а все остальное их не интересует. Сами на себя посмотрите, на кого вы похожи. Вы вымирающая нация.

Надо обратить внимание, что никто кроме них не предъявляет такой ерунды. Они советуют ввести карантин для россиян, это вам самим надо карантин пройти на мозги и лет 10 не пускать их никуда. И тогда все будет в порядке. Вот из-за таких страдает большой спорт», – сказал Тихонов.