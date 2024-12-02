❄️ Лыжи. Кубок России. Фалеева победила в классическом спринте, Баранова – 2-я, Непряева – 3-я
Анастасия Фалеева выиграла классический спринт на Кубке России в Вершине Теи.
Лыжные гонки
ФосАгро Кубок России
2-й этап
Вершина Теи, Хакасия
Женщины
Спринт, классический стиль
Финал
1. Анастасия Фалеева – 4.23,21
2. Алена Баранова – 3,56
3. Дарья Непряева – 4,33
4. Лидия Горбунова – 5,32
5. Дарья Белослудцева – 10,84
6. Наталья Крамаренко – 30,28
Расписание второго этапа Кубка России по лыжам в Вершине Теи
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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