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❄️ Лыжи. Кубок России. Фалеева победила в классическом спринте, Баранова – 2-я, Непряева – 3-я

Анастасия Фалеева выиграла классический спринт на Кубке России в Вершине Теи.

Лыжные гонки 

ФосАгро Кубок России

2-й этап

Вершина Теи, Хакасия

Женщины

Спринт, классический стиль 

Финал

1. Анастасия Фалеева – 4.23,21

2. Алена Баранова – 3,56

3. Дарья Непряева – 4,33

4. Лидия Горбунова – 5,32

5. Дарья Белослудцева – 10,84

6. Наталья Крамаренко – 30,28

Расписание второго этапа Кубка России по лыжам в Вершине Теи

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
logoАнастасия Фалеева
logoЕлизавета Пантрина (Бекишева)
Алина Пеклецова
logoДарья Непряева
logoЕвгения Крупицкая
logoЛидия Горбунова (Дуркина)
Екатерина Смирнова
logoАлена Баранова
logoКубок России
Екатерина Никитина
Елизавета Маслакова
спринт (жен)
logoсборная России жен (лыжные гонки)
лыжные гонки
Алеся Рушенцева
результаты
Екатерина Евтягина
Карина Гончарова
Екатерина Мегедь
Арина Каличева
Дарья Белослудцева
Наталья Крамаренко
Анастасия Кириллова
Дарья Канева
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