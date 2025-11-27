Вероника Степанова пропустила первую гонку Кубка России по совместному решению с тренерским штабом
Вероника Степанова снялась с первой гонки лыжного Кубка России.
Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова пропустила гонку ФосАгро Кубка России по совместному решению с тренерским штабом, сообщает «Матч ТВ».
Сегодня на этапе в Кировске проходит женская «разделка» на 10 км свободным стилем. Степанова была заявлена под 30-м стартовым номером.
Степанова пропускала прошлый сезон из-за беременности. В феврале у спортсменки родилась дочь.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
