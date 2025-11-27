  • Спортс
Дарья Непряева: «Настрой на сезон максимально боевой. Давление ощущаю, но повышенное внимание меня только мотивирует»

Дарья Непряева: настрой на сезон максимально боевой.

Лыжница Дарья Непряева считает, что сейчас находится в лучшей форме за всю карьеру.

Сегодня в Кировске стартует первый этап Кубка России по лыжным гонкам. Спортсменки пробегут коньковую «разделку» на 10 км.

– Настрой максимально боевой, а как будет, посмотрим уже по ходу сезона.

– Вы действующая обладательница Кубка России. Это давит?

– Естественно, давление есть, на себе это ощущаю, но не скажу, что мне это мешает. Наоборот, ко мне больше внимания, возможно, меня это даже больше мотивирует.

– Можно сказать, что сейчас праймовая версия Дарьи Непряевой за все времена?

– Я думаю, что да. На самом деле колоссальное давление из‑за того, что ты заканчиваешь сезон лидером. Но начало сезона у меня не всегда складывается. А конец сезона у меня всегда яркий, я бегу лучше, – сказала лыжница в эфире «Матч ТВ».

«Приятно, что мы начинаем сезон в Кировске. И сразу же «Матч ТВ» все снимает, с первых этапов. Не так, что мы первые несколько этапов бегаем, а нас никто не слышит и не видит», – добавила Непряева. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
