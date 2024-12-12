Елена Вяльбе: «Не согласна, что футбол – национальный вид спорта. Должны ли лыжные гонки быть выше? Однозначно»
Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 27% опрошенных россиян назвали хоккей национальным видом спорта. Далее идут футбол, фигурное катание (по 9%) и лыжный спорт (6%).
«Не хочу сказать, что для меня хоккей или фигурное катание не являются национальными видами спорта, но я не согласна с тем, что им является футбол. Должны ли лыжные гонки быть выше футбола? Однозначно», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка, глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Вяльбе, чьи слова цитирует ТАСС.
«Это не ВЦИОМ какой-то. Хочется понять, кого и как собственно опрашивали. У кого в нашей стране футбол считается национальным видом спорта? С хоккеем согласна, фигурное катание тоже популярно. А на лыжах катается куда больше людей, чем на коньках. Но ничего, мы не обижаемся», – цитирует Вяльбе «ВсеПроСпорт».
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