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Бородавко о вручении Вяльбе ордена «За заслуги перед Отечеством»: «Заслуженная награда. Елена Валерьевна очень много сделала для развития нашего вида спорта»

Бородавко считает, что Вяльбе заслужила орден «За заслуги перед Отечеством».

Сегодня главе Федерации лыжных гонок России Елене Вяльбе вручили орден «За заслуги перед Отечеством» II степени.

«Пока не видел, сейчас поздравим обязательно. Эта заслуженная награда, вклад Елены Валерьевны сложно переоценить в развитии не только лыжных гонок, но и вообще спорта в России. За последние годы она лично очень много сделала для развития нашего вида спорта.

Мы – работники и тренеры – знаем, как трепетно она относится к тем проектам, которые есть в федерации по развитию лыжных гонок, как она относится к спортсменам сборной команды. Это действительно дорогого стоит. И все это создает хорошую атмосферу в федерации», – сказал Юрий Бородавко.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
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