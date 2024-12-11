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Елена Вяльбе: «Орден «За заслуги перед Отечеством» мне вручили за Олимпиаду 2022 года. Все очень ожидаемо»

Вяльбе высказалась о получении ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

«Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени мне вручили за Олимпиаду 2022 года. Все очень ожидаемо, и на этом можно закончить», — сказала глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

На Олимпийских играх в Пекине российские лыжники завоевали 4 золотые, 4 серебряные и 3 бронзовые медали.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sport 24
лыжные гонки
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