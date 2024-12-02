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❄️ Лыжи. Кубок России. Ардашев выиграл спринт классическим стилем, Коростелев – 2-й, Тиунов – 3-й, Большунов выбыл в 1/4 финала

Сергей Ардашев победил в классическом спринте на Кубке России в Вершине Теи.

Лыжные гонки 

ФосАгро Кубок России

2-й этап

Вершина Теи, Хакасия

Мужчины

Спринт, классический стиль 

Финал

1. Сергей Ардашев – 4.14,08

2. Савелий Коростелев – 0,21

3. Константин Тиунов – 0,38

4. Иван Горбунов – 0,41

5. Владислав Осипов – 3,75

6. Владислав Афанасьев – 8,80

Александр Большунов выбыл в 1/4 финала.

Расписание второго этапа Кубка России по лыжам в Вершине Теи

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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Владислав Афанасьев
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