❄️ Лыжи. Кубок России. Ардашев выиграл спринт классическим стилем, Коростелев – 2-й, Тиунов – 3-й, Большунов выбыл в 1/4 финала
Сергей Ардашев победил в классическом спринте на Кубке России в Вершине Теи.
Лыжные гонки
ФосАгро Кубок России
2-й этап
Вершина Теи, Хакасия
Мужчины
Спринт, классический стиль
Финал
1. Сергей Ардашев – 4.14,08
2. Савелий Коростелев – 0,21
3. Константин Тиунов – 0,38
4. Иван Горбунов – 0,41
5. Владислав Осипов – 3,75
6. Владислав Афанасьев – 8,80
Александр Большунов выбыл в 1/4 финала.
Расписание второго этапа Кубка России по лыжам в Вершине Теи
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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