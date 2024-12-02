❄️ Лыжи. Кубок России. Ардашев выиграл спринт классическим стилем, Коростелев – 2-й, Тиунов – 3-й, Большунов выбыл в 1/4 финала

Сергей Ардашев победил в классическом спринте на Кубке России в Вершине Теи.

Лыжные гонки ФосАгро Кубок России 2-й этап Вершина Теи, Хакасия Мужчины Спринт, классический стиль Финал 1. Сергей Ардашев – 4.14,08 2. Савелий Коростелев – 0,21 3. Константин Тиунов – 0,38 4. Иван Горбунов – 0,41 5. Владислав Осипов – 3,75 6. Владислав Афанасьев – 8,80 Александр Большунов выбыл в 1/4 финала. Расписание второго этапа Кубка России по лыжам в Вершине Теи