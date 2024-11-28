Расписание второго этапа Кубка России по лыжам в Вершине Теи. Старт гонок – в 6 утра по Москве
С 1 по 4 декабря в Вершине Теи пройдет второй этап Кубка России по лыжам.
Кубок России-2024/25 по лыжным гонкам
Второй этап
Вершина Теи
Расписание гонок
1 декабря, воскресенье
10 км, классический стиль, раздельный старт, женщины
6:00
10 км, классический стиль, раздельный старт, мужчины
8:00
2 декабря, понедельник
Спринт, классический стиль, женщины и мужчины
Квалификация – 6:00, финалы – 8:00
4 декабря, среда
20 км, свободный стиль, масс-старт, женщины
6:00
20 км, свободный стиль, масс-старт, мужчины
8:00
ПРИМЕЧАНИЕ: в расписании указано московское время.
Календарь российских турниров по лыжам сезона-2024/25: Кубок России стартует в ноябре, ЧР пройдет в марте
Опубликовала: Мария Селенкова
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