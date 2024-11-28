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Расписание второго этапа Кубка России по лыжам в Вершине Теи. Старт гонок – в 6 утра по Москве

С 1 по 4 декабря в Вершине Теи пройдет второй этап Кубка России по лыжам.

Кубок России-2024/25 по лыжным гонкам

Второй этап

Вершина Теи

Расписание гонок

1 декабря, воскресенье

10 км, классический стиль, раздельный старт, женщины

6:00

10 км, классический стиль, раздельный старт, мужчины

8:00

2 декабря, понедельник

Спринт, классический стиль, женщины и мужчины

Квалификация – 6:00, финалы – 8:00

4 декабря, среда

20 км, свободный стиль, масс-старт, женщины

6:00

20 км, свободный стиль, масс-старт, мужчины

8:00

ПРИМЕЧАНИЕ: в расписании указано московское время.

Календарь российских турниров по лыжам сезона-2024/25: Кубок России стартует в ноябре, ЧР пройдет в марте

Опубликовала: Мария Селенкова
logoКубок России
лыжные гонки
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