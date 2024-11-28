Лыжи. Кубок мира. Клэбо, Амундсен, Нисканен, Гульберг, Ниенге, Фермойлен и Пеллегрино пробегут «разделку» на 10 км классикой
Гонка пройдет 29 ноября.
Кубок мира по лыжным гонкам-2024/25
1-й этап
Рука, Финляндия
10 км, раздельный старт, классический стиль
Начало – 14:40 по московскому времени, прямая трансляция – Матч! Арена
Мужчины, старт-лист
7. Франческо де Фабиани (Италия)
11. Бен Огден (США)
12. Оливье Левеиль (Канада)
18. Эмиль Иверсен (Норвегия)
19. Андреас Рее (Норвегия)
21. Трульс Гиссельман (Швеция)
38. Антуан Сир (Канада)
39. Калле Халварссон (Швеция)
42. Уго Лапалю (Франция)
44. Вильям Поромаа (Швеция)
46. Пол Гульберг (Норвегия)
48. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия)
52. Мика Фермойлен (Австрия)
56. Эрик Валнес (Норвегия)
58. Харальд Амундсен (Норвегия)
60. Фридрих Мох (Германия)
62. Йенс Бурман (Швеция)
64. Ииво Нисканен (Финляндия)
66. Федерико Пеллегрино (Италия)
68. Йоханнес Клэбо (Норвегия)
70. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия)
Полный старт-лист – здесь.
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