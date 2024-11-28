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Лыжи. Кубок мира. Клэбо, Амундсен, Нисканен, Гульберг, Ниенге, Фермойлен и Пеллегрино пробегут «разделку» на 10 км классикой

Клэбо, Амундсен, Нисканен пробегут «разделку» на 10 км классикой на Кубке мира.

Гонка пройдет 29 ноября.

Кубок мира по лыжным гонкам-2024/25

1-й этап

Рука, Финляндия

10 км, раздельный старт, классический стиль

Начало – 14:40 по московскому времени, прямая трансляция – Матч! Арена

Мужчины, старт-лист

7. Франческо де Фабиани (Италия)

11. Бен Огден (США)

12. Оливье Левеиль (Канада)

18. Эмиль Иверсен (Норвегия)

19. Андреас Рее (Норвегия)

21. Трульс Гиссельман (Швеция)

38. Антуан Сир (Канада)

39. Калле Халварссон (Швеция)

42. Уго Лапалю (Франция)

44. Вильям Поромаа (Швеция)

46. Пол Гульберг (Норвегия)

48. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия)

52. Мика Фермойлен (Австрия)

56. Эрик Валнес (Норвегия)

58. Харальд Амундсен (Норвегия)

60. Фридрих Мох (Германия)

62. Йенс Бурман (Швеция)

64. Ииво Нисканен (Финляндия)

66. Федерико Пеллегрино (Италия)

68. Йоханнес Клэбо (Норвегия)

70. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия)

Полный старт-лист – здесь.

Йохауг вернулась, а Клэбо... уйдет? Главное о лыжном сезоне – уже третьем без России

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’‘
logoКубок мира
лыжные гонки
гонка 10 км
результаты
logoХаральд Амундсен
Мика Фермойлен
logoМартин Левстрем Ниенге
logoЙоханнес Клэбо
logoсборная Норвегии
Антуан Сир
logoВильям Поромаа
logoсборная Финляндии
Фридрих Мох
logoПол Гульберг
logoСимен Хегстад Крюгер
logoЙенс Бурман
Бен Огден
logoсборная Канады
logoсборная Австрии
Оливье Левеиль
logoсборная Германии
logoКалле Халварссон
Уго Лапалю
Андреас Фьюрен Рее
logoсборная Италии по лыжным видам спорта
logoсборная Швеции
logoЭрик Валнес
logoсборная США
logoФедерико Пеллегрино
Трульс Гиссельман
logoФранческо де Фабиани
logoИиво Нисканен
logoсборная Франции
logoЭмиль Иверсен
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