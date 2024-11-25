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Лыжи. Кубок России. Истомина, Фалеева, Пантрина, Сорина, Крупицкая, Пеклецова, Непряева выступят в квалификации конькового спринта

25 ноября женщины пробегут спринт на Кубке России по лыжным гонкам в Вершине Теи.

Лыжные гонки 

ФосАгро Кубок России

1-й этап

Вершина Теи, Хакасия

Женщины

Спринт, свободный стиль 

Начало квалификации – 7:00 по московскому времени, начало финалов – 9:00 по московсокму времени. Прямая трансляцияздесь. 

Старт-лист 

1. Лариса Рясина

5. Мария Истомина 

6. Анастасия Фалеева

7. Елизавета Пантрина 

8. Татьяна Сорина 

9. Алиса Жамбалова 

10. Лидия Горбунова 

11. Евгения Крупицкая 

16. Анастасия Игнатьева 

19. Дарья Непряева 

24. Анастасия Доценко 

26. Алена Баранова 

27. Екатерина Евтягина 

28. Елизавета Шалабода 

33. Алина Пеклецова 

40. Алеся Рушенцева 

Полный старт-лист – здесь.

Расписание первого этапа Кубка России по лыжным гонкам в Вершине Теи

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports
logoТатьяна Сорина (Алешина)
logoАнастасия Фалеева
logoМария Истомина
logoЕлизавета Пантрина (Бекишева)
logoАлиса Жамбалова
logoДарья Непряева
logoЕвгения Крупицкая
logoЛидия Горбунова (Дуркина)
Анастасия Доценко
Алина Пеклецова
logoЕлизавета Шалабода
Анастасия Игнатьева
logoКубок России
Алеся Рушенцева
logoАлена Баранова
Екатерина Евтягина
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результаты
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Лариса Рясина
logoсборная России жен (лыжные гонки)
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