Лыжи. Кубок России. Истомина, Фалеева, Пантрина, Сорина, Крупицкая, Пеклецова, Непряева выступят в квалификации конькового спринта
25 ноября женщины пробегут спринт на Кубке России по лыжным гонкам в Вершине Теи.
Лыжные гонки
ФосАгро Кубок России
1-й этап
Вершина Теи, Хакасия
Женщины
Спринт, свободный стиль
Начало квалификации – 7:00 по московскому времени, начало финалов – 9:00 по московсокму времени. Прямая трансляция – здесь.
Старт-лист
1. Лариса Рясина
10. Лидия Горбунова
16. Анастасия Игнатьева
19. Дарья Непряева
26. Алена Баранова
27. Екатерина Евтягина
33. Алина Пеклецова
40. Алеся Рушенцева
Полный старт-лист – здесь.
Расписание первого этапа Кубка России по лыжным гонкам в Вершине Теи
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports
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