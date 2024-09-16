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  • Чемпионат России по лыжероллерам-2024. Сорина, Фалеева, Баранова, Истомина, Непряева, Пантрина выступят в квалификации конькового спринта
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Чемпионат России по лыжероллерам-2024. Сорина, Фалеева, Баранова, Истомина, Непряева, Пантрина выступят в квалификации конькового спринта

16 сентября на ЧР по лыжероллерам в Тюмени пройдет женский коньковый спринт.

Лыжероллеры

Чемпионат России

Тюмень

Женщины

Спринт, свободный стиль

Квалификация – 9:00, финалы – 11:00 по московскому времени.

Старт-лист квалификации

2. Дарья Канева

3. Екатерина Евтягина

6. Алина Пеклецова

8. Елизавета Маслакова

9. Алена Баранова

13. Елизавета Пантрина

14. Алиса Жамбалова

16. Анастасия Фалеева

17. Евгения Крупицкая

18. Татьяна Сорина

23. Мария Истомина

25. Екатерина Никитина

27. Екатерина Смирнова

29. Дарья Непряева

31. Елизавета Шалабода

32. Арина Перевозчикова

33. Олеся Ляшенко

35. Алеся Рушенцева

Полный старт-лист – на сайте ФЛГР. 

Расписание чемпионата России по лыжероллерам в Тюмени

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
результаты
чемпионат России
лыжероллеры
logoАлиса Жамбалова
logoТатьяна Сорина (Алешина)
logoМария Истомина
Екатерина Смирнова
logoАлена Баранова
logoАнастасия Фалеева
logoЕлизавета Шалабода
Екатерина Евтягина
logoДарья Непряева
logoЕвгения Крупицкая
Арина Перевозчикова
logoЕлизавета Пантрина (Бекишева)
Алеся Рушенцева
Олеся Ляшенко
Дарья Канева
Алина Пеклецова
Екатерина Никитина
Елизавета Маслакова
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