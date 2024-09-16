Чемпионат России по лыжероллерам-2024. Сорина, Фалеева, Баранова, Истомина, Непряева, Пантрина выступят в квалификации конькового спринта
16 сентября на ЧР по лыжероллерам в Тюмени пройдет женский коньковый спринт.
Лыжероллеры
Чемпионат России
Тюмень
Женщины
Спринт, свободный стиль
Квалификация – 9:00, финалы – 11:00 по московскому времени.
Старт-лист квалификации
2. Дарья Канева
3. Екатерина Евтягина
6. Алина Пеклецова
8. Елизавета Маслакова
9. Алена Баранова
13. Елизавета Пантрина
14. Алиса Жамбалова
16. Анастасия Фалеева
17. Евгения Крупицкая
18. Татьяна Сорина
23. Мария Истомина
25. Екатерина Никитина
27. Екатерина Смирнова
29. Дарья Непряева
31. Елизавета Шалабода
32. Арина Перевозчикова
33. Олеся Ляшенко
35. Алеся Рушенцева
Полный старт-лист – на сайте ФЛГР.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
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