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Расписание первого этапа Кубка России по лыжным гонкам в Вершине Теи

С 23 по 26 ноября в Вершине Теи пройдет первый этап Кубка России по лыжам.

Кубок России-2024/25 по лыжным гонкам

Первый этап

Вершина Теи

Расписание гонок

23 ноября, суббота

10 км, классический стиль, раздельный старт, женщины

7:00

15 км, классический стиль, раздельный старт, мужчины

8:45

25 ноября, понедельник

Спринт, свободный стиль, женщины и мужчины

Квалификация – 7:00, финалы – 9:00

26 ноября, вторник

10 км, свободный стиль, раздельный старт, женщины

7:00

15 км, свободный стиль, раздельный старт, мужчины

8:45

ПРИМЕЧАНИЕ: в расписании указано московское время.

Опубликовала: Мария Селенкова
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