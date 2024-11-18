Расписание первого этапа Кубка России по лыжным гонкам в Вершине Теи

С 23 по 26 ноября в Вершине Теи пройдет первый этап Кубка России по лыжам.

Кубок России-2024/25 по лыжным гонкам Первый этап Вершина Теи Расписание гонок 23 ноября, суббота 10 км, классический стиль, раздельный старт, женщины 7:00 15 км, классический стиль, раздельный старт, мужчины 8:45 25 ноября, понедельник Спринт, свободный стиль, женщины и мужчины Квалификация – 7:00, финалы – 9:00 26 ноября, вторник 10 км, свободный стиль, раздельный старт, женщины 7:00 15 км, свободный стиль, раздельный старт, мужчины 8:45 ПРИМЕЧАНИЕ: в расписании указано московское время.