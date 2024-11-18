Расписание первого этапа Кубка России по лыжным гонкам в Вершине Теи
С 23 по 26 ноября в Вершине Теи пройдет первый этап Кубка России по лыжам.
Кубок России-2024/25 по лыжным гонкам
Первый этап
Вершина Теи
Расписание гонок
23 ноября, суббота
10 км, классический стиль, раздельный старт, женщины
7:00
15 км, классический стиль, раздельный старт, мужчины
8:45
25 ноября, понедельник
Спринт, свободный стиль, женщины и мужчины
Квалификация – 7:00, финалы – 9:00
26 ноября, вторник
10 км, свободный стиль, раздельный старт, женщины
7:00
15 км, свободный стиль, раздельный старт, мужчины
8:45
ПРИМЕЧАНИЕ: в расписании указано московское время.
Опубликовала: Мария Селенкова
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