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  • ❄️Лыжи. Кубок России. Горбунова выиграла классическую «разделку» на 10 км, Смирнова – 2-я, Каличева – 3-я, Фалеева – 4-я
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❄️Лыжи. Кубок России. Горбунова выиграла классическую «разделку» на 10 км, Смирнова – 2-я, Каличева – 3-я, Фалеева – 4-я

Лидия Горбунова выиграла классическую «разделку» на Кубке России по лыжам.

Кубок России по лыжным гонкам-2024/25

1-й этап

Вершина Теи

10 км, классический стиль, раздельный старт

Женщины

1. Лидия Горбунова – 29.18,8

2. Екатерина Смирнова – 7,2

3. Арина Каличева – 28,5

4. Анастасия Фалеева – 35,5

5. Екатерина Никитина – 35,6

6. Алина Пеклецова – 41,2

7. Алена Баранова – 42,0

8. Евгения Крупицкая – 47,3

9. Руслана Дьякова – 54,6

10. Алиса Жамбалова – 56,3

11. Елизавета Маслакова – 1.01,7

12. Татьяна Сорина – 1.17,1...

14. Дарья Непряева – 1.23,0

15. Ольга Жолудева – 1.34,9

16. Мария Истомина – 1.40,1...

19. Анастасия Прокофьева – 1.43,8

Расписание первого этапа Кубка России по лыжным гонкам в Вершине Теи

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
результаты
лыжные гонки
logoсборная России жен (лыжные гонки)
logoКубок России
Ольга Жолудева
Екатерина Смирнова
Анастасия Игнатьева
Екатерина Евтягина
Руслана Дьякова
logoЕвгения Крупицкая
Елизавета Маслакова
Арина Каличева
logoИван Горбунов
logoТатьяна Сорина (Алешина)
logoАлиса Жамбалова
logoАнастасия Прокофьева (Рыгалина)
logoАлена Баранова
logoАнастасия Кулешова (Седова)
Екатерина Никитина
Ольга Сергеева
logoДарья Непряева
logoАнастасия Фалеева
logoМария Истомина
Алина Пеклецова
гонка 10 км (жен)
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