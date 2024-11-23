❄️Лыжи. Кубок России. Горбунова выиграла классическую «разделку» на 10 км, Смирнова – 2-я, Каличева – 3-я, Фалеева – 4-я
Лидия Горбунова выиграла классическую «разделку» на Кубке России по лыжам.
Кубок России по лыжным гонкам-2024/25
1-й этап
Вершина Теи
10 км, классический стиль, раздельный старт
Женщины
1. Лидия Горбунова – 29.18,8
2. Екатерина Смирнова – 7,2
3. Арина Каличева – 28,5
4. Анастасия Фалеева – 35,5
5. Екатерина Никитина – 35,6
6. Алина Пеклецова – 41,2
7. Алена Баранова – 42,0
8. Евгения Крупицкая – 47,3
9. Руслана Дьякова – 54,6
10. Алиса Жамбалова – 56,3
11. Елизавета Маслакова – 1.01,7
12. Татьяна Сорина – 1.17,1...
14. Дарья Непряева – 1.23,0
15. Ольга Жолудева – 1.34,9
16. Мария Истомина – 1.40,1...
19. Анастасия Прокофьева – 1.43,8
Расписание первого этапа Кубка России по лыжным гонкам в Вершине Теи
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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