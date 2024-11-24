Губерниев о словах Вяльбе о росте интереса к лыжам в России: «Приумножается за счет лондонских болельщиков»

Дмитрий Губерниев отметил «интерес лондонских болельщиков» к лыжам в России.

Ранее президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила , что интерес к этому виду спорта в стране растет, несмотря на отстранение от международных стартов.

«Безусловно, популярность лыжных гонок в период отстранения растет, особенно в Лондоне с интересом наблюдают за нашими соревнованиями.

Вот за счет лондонских болельщиков интерес к лыжным гонкам в России только приумножается», – сказал спортивный комментатор Губерниев .

Вяльбе об отстранении России: «Если бы мы кинули серьезную бомбу на центр Лондона, все бы уже закончилось и нас бы уже везде пустили»