Губерниев о словах Вяльбе о росте интереса к лыжам в России: «Приумножается за счет лондонских болельщиков»
Дмитрий Губерниев отметил «интерес лондонских болельщиков» к лыжам в России.
Ранее президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что интерес к этому виду спорта в стране растет, несмотря на отстранение от международных стартов.
«Безусловно, популярность лыжных гонок в период отстранения растет, особенно в Лондоне с интересом наблюдают за нашими соревнованиями.
Вот за счет лондонских болельщиков интерес к лыжным гонкам в России только приумножается», – сказал спортивный комментатор Губерниев.
Вяльбе об отстранении России: «Если бы мы кинули серьезную бомбу на центр Лондона, все бы уже закончилось и нас бы уже везде пустили»
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Metaratings
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