Елена Вяльбе: «Не ощущаем, что без международных стартов интерес к лыжным гонкам падает. Он даже приумножается»
Вяльбе заявила, что интерес к лыжным гонкам приумножается в условиях отстранения.
«Надеюсь, что все спортсмены покажут в этом сезоне максимальный результат и будет хорошая борьба. Мы не ощущаем, что без международных стартов интерес к лыжным гонкам падает, интерес даже приумножается.
Сохраняют ли спортсмены мотивацию? Надо спрашивать у них. Я не понимаю, что такое мотивация у спортсменов. У них должна быть цель», – сказала глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.
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Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Metaratings
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