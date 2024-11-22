Елена Вяльбе: «Не ощущаем, что без международных стартов интерес к лыжным гонкам падает. Он даже приумножается»

Вяльбе заявила, что интерес к лыжным гонкам приумножается в условиях отстранения.

«Надеюсь, что все спортсмены покажут в этом сезоне максимальный результат и будет хорошая борьба. Мы не ощущаем, что без международных стартов интерес к лыжным гонкам падает, интерес даже приумножается.

Сохраняют ли спортсмены мотивацию? Надо спрашивать у них. Я не понимаю, что такое мотивация у спортсменов. У них должна быть цель», – сказала глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

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