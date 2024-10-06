Бородавко – Губерниеву: «Ты для меня авторитет, на который я равняюсь. Многие даже не подозревают, насколько тонко ты их троллишь»

Юрий Бородавко назвал Дмитрия Губерниева своим авторитетом.

Сегодня Губерниеву исполняется 50 лет.

«Дорогой Дмитрий, я знаю тебя очень давно как прогрессивного, неравнодушного человека, который болеет не только за российский спорт, но и за всю страну. Очень приятно слушать тебя, читаю каждый твой комментарий. Ты для меня авторитет, на который я равняюсь. Мне приятно, что многие наши мысли перекликаются.

Хочу пожелать, чтобы ты точно так же для широких масс нес информацию, которой обладают не все. Ты превосходно с этим справляешься! Многие даже не подозревают, насколько тонко ты их троллишь. Для меня ты пример для подражания и непререкаемый авторитет. Здоровья тебе и хорошей, продуктивной работы на долгие‑долгие годы», – сказал тренер сборной России по лыжным гонкам.

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