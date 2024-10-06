Бородавко о переходе Большунова в Татарстан: «Сейчас это лучшая команда, сумевшая объединить лучших лыжников России»

Юрий Бородавко оценил переход Александра Большунова в сборную Татарстана.

В прошлом сезоне Большунов выступал за Архангельск.

— На сегодня Татарстан — лучшая команда, сумевшая объединить лучших лыжников России. Республика создает все условия для достижения высоких результатов. Там хорошие финансовые условия, стимулирующий фонд за набранные очки в копилку команды. Регион делает все, чтобы спортсмены зарабатывал деньги своими ногами.

— Другие регионы могут ввязаться в такую «гонку вооружений»?

— Без вариантов. Татарстан и без перешедших летом лыжников был сильнейшей командой России. Конкурентов у них нет, но на отдельных дистанциях другие команды будут бороться. В Тюмени тоже сильная команда, в эстафетах и личных гонках будут создавать конкуренцию.

— Как относитесь к решению Александра?

— Позитивно. Спасибо Ильшату Фардиеву, что с таким энтузиазмом отнесся к сбору сильной команды.

— Большунов спрашивал совет?

— Мы обсуждали это, я его полностью поддерживаю.

— Лыжный Татарстан — это футбольный «Зенит»?

— Да. Спортсмены чувствуют полную защищенность, – рассказал тренер.