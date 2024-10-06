Бородавко о переходе Большунова в Татарстан: «Сейчас это лучшая команда, сумевшая объединить лучших лыжников России»
В прошлом сезоне Большунов выступал за Архангельск.
— На сегодня Татарстан — лучшая команда, сумевшая объединить лучших лыжников России. Республика создает все условия для достижения высоких результатов. Там хорошие финансовые условия, стимулирующий фонд за набранные очки в копилку команды. Регион делает все, чтобы спортсмены зарабатывал деньги своими ногами.
— Другие регионы могут ввязаться в такую «гонку вооружений»?
— Без вариантов. Татарстан и без перешедших летом лыжников был сильнейшей командой России. Конкурентов у них нет, но на отдельных дистанциях другие команды будут бороться. В Тюмени тоже сильная команда, в эстафетах и личных гонках будут создавать конкуренцию.
— Как относитесь к решению Александра?
— Позитивно. Спасибо Ильшату Фардиеву, что с таким энтузиазмом отнесся к сбору сильной команды.
— Большунов спрашивал совет?
— Мы обсуждали это, я его полностью поддерживаю.
— Лыжный Татарстан — это футбольный «Зенит»?
— Да. Спортсмены чувствуют полную защищенность, – рассказал тренер.
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