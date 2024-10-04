Юрий Бородавко: «Не слышал, чтобы кто‑то из наших лыжников заговорил о смене гражданства. Предпосылок не вижу»
Ранее Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) продлила отстранение россиян.
– Все шло к тому, что продление состоится. Мы уже второй год живем своей жизнью, готовимся к стартам. Хотелось бы, чтобы нас допустили к Олимпийским играм, но все это призрачно. Судя по тому, как развивается политическая ситуация в мире, думаю, допуска у нас не будет.
Предположения, что избрание нового президента МОК может поспособствовать нашему возвращению – это скорее просто наше желание. Спорт давно стал политикой, и частное мнение никого не интересует.
– Допускаете ли вы массовую смену спортивного гражданства в предолимпийский сезон?
– Это очень серьезный шаг. По крайней мере, я не слышал, чтобы кто‑то из наших лыжников заговорил о смене гражданства. Предпосылок к смене не вижу.
Существует целая система перехода, это все не так просто. Федерация может и не разрешить переход в другую страну. Все будет зависеть от того, как будет это воспринимать комитет FIS по переходам, а также олимпийский комитет, – сказал тренер сборной России.
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