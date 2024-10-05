Юрий Бородавко: «Есть ли на примете новый Большунов? Александр такой один, другого не будет»
Тренер Юрий Бородавко высказался о смене поколений в лыжах, упомянув Большунова.
«Смена поколений идет ежегодно. Пытаются обогнать наших именитых спортсменов, и им есть куда стремиться. Главная задача – как можно дольше удержаться наверху и отстоять свои лидирующие позиции. Вечная гонка молодых спортсменов и ветеранов происходит ежегодно.
Есть ли на примете новый Большунов? Александр такой один, другого не будет. Каждый спортсмен пишет свою историю. Конечно, есть у нас молодые спортсмены, которые стараются, растут. Надеемся, в будущем они будут достойно представлять нашу страну на международной арене», – сказал Бородавко.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
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