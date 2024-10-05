Юрий Бородавко: «Есть ли на примете новый Большунов? Александр такой один, другого не будет»

Тренер Юрий Бородавко высказался о смене поколений в лыжах, упомянув Большунова.

«Смена поколений идет ежегодно. Пытаются обогнать наших именитых спортсменов, и им есть куда стремиться. Главная задача – как можно дольше удержаться наверху и отстоять свои лидирующие позиции. Вечная гонка молодых спортсменов и ветеранов происходит ежегодно.

Есть ли на примете новый Большунов ? Александр такой один, другого не будет. Каждый спортсмен пишет свою историю. Конечно, есть у нас молодые спортсмены, которые стараются, растут. Надеемся, в будущем они будут достойно представлять нашу страну на международной арене», – сказал Бородавко .