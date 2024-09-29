FIS подтвердила, что недопуск российских лыжников остается в силе: «Наша действующая политика не изменилась»

FIS подтвердила, что недопуск российских и белорусских лыжников остается в силе.

27 сентября шведское издание Expressen сообщало, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) продлила отстранение на ближайший сезон.

«Мы можем подтвердить, что действующая политика FIS, не допускающая участия российских и белорусских спортсменов и официальных лиц этих стран в соревнованиях под эгидой FIS, на данный момент остается неизменной», – говорится в ответе пресс‑службы FIS на запрос «Матч ТВ».

Спортсмены из обеих стран не допускаются до турниров с 2022 года.