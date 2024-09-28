Егор Сорин: «Если два года назад мы ждали заседания FIS, следили, то сейчас уже нет никаких эмоций. Бегаем дальше как бегали»

Егор Сорин заявил, что без эмоций воспринял решение FIS о недопуске россиян.

Международная федерация лыжного спорта (FIS) продлила отстранение российских спортсменов от турниров на ближайший сезон.

«Мы даже не знали, в каких числах пройдет это заседание, не думали об этом, не ждали решения. Допустят – хорошо, не допустят, будем бегать как бегали.

Если два года назад мы ждали заседания, следили, когда оно будет, то сейчас уже нет никаких эмоций. Бегаем дальше как бегали», – сказал тренер сборной России Сорин .