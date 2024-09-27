Губерниев о недопуске лыжников и биатлонистов: «На 95% Олимпиада нам не светит. Надо проводить клубные соревнования, звать китайцев»

Дмитрий Губерниев призвал не надеяться на допуск россиян в биатлоне и лыжах.

Ранее Международная федерация лыжного спорта (FIS) продлила отстранение россиян от соревнований на ближайший сезон.

«Это не новость, может, кто и надеялся, что FIS исключит норвежцев и возьмет нас вместо них, но шансов на сегодня вернуться нет. Все, что связано с лыжным спортом, – мимо, в том числе биатлон. На 95% Олимпиада‑2026 нам не светит.

Жаль спортсменов, которые надеются на чудо. Но чуда не будет – если только резко изменится политическая повестка.

Соревнуемся здесь и привыкаем, отдаем себе отчет, что происходит. Но нельзя замыкаться в себе от мира, надо проводить клубные соревнования, звать китайцев, может, еще кто‑то приедет», – сказал комментатор Губерниев .

Российские лыжники и биатлонисты не допускаются до международных турниров с 2022 года.