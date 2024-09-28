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Россияне и белорусы могут подавать заявки на волонтерство на зимней Олимпиаде-2026

Россияне и белорусы могут стать волонтерами зимней Олимпиады 2026 года.

Об этом сообщили в пресс-службе оргкомитета Милана-2026.

«Программа волонтеров Team26 нацелена на то, чтобы охватить 18 000 добровольцев, и мы с нетерпением ждем поступления большого количества заявок.

Любой желающий может подать заявку, заполнив форму и следуя инструкциям в ней», – ответил представитель оргкомитета на вопрос, есть ли ограничения для граждан России и Беларуси.

Ранее сообщалось, что при подаче заявок с мобильных телефонов россияне и белорусы сталкиваются со сложностями в заполнении, не обнаруживая своих стран в графе «место проживания».

На летней Олимпиаде-2024 большинству волонтеров из РФ отказали в аккредитации, однако были и случаи допуска. 

Волонтер из России об Олимпиаде-2024: «Негативного отношения к себе я не заметила. Все были внимательны друг к другу, дружелюбны и отзывчивы»

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
logoОлимпиада-2026
ТАСС
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