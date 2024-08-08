Волонтер из России об Олимпиаде-2024: «Негативного отношения к себе я не заметила. Все были внимательны друг к другу, дружелюбны и отзывчивы»
Волонтер Алина Кравчук рассказала о работе на Олимпийских играх в Париже.
Ранее сообщалось, что волонтеры из России, желающие поехать на Олимпиаду, массово получали отказы.
«Мне удалось поехать на Олимпиаду в качестве волонтера, хотя СМИ сообщали, что гражданам России отказывали в аккредитации.
В марте 2023 года я прочитала о наборе волонтеров на Олимпиаду-2024 в Париже. Решила отправить заявку. Мне хотелось стать частью такого значимого исторического события. Ну и любопытно было побывать на нем в таком качестве.
Организаторы сразу предупредили, что «волонтерская работа не оплачивается».
«Париж-2024» предоставляет питание и униформу, волонтеры смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом во время работы на Играх», – говорилось при подаче заявки. Также платить за авиабилеты и визу придется самостоятельно.
Про жилье не уточнялось. Но так как мне было где остановиться (у друзей), я не переживала об этом. Известно, что на многих Олимпиадах организаторы предоставляют волонтерам место для проживания. Мне в итоге не предоставили жилье. <...>
Ответ на заявку обещали дать к концу лета-осени 2023 года. Так и произошло, 25 сентября пришло письмо от организационного комитета, где говорилось, что мою кандидатуру рассмотрели.
Предложили работу в пресс-зоне стрелкового центра в Шатору. На мой ответ давалось 10 дней. Я согласилась. <...>
Волонтерами были граждане разных стран, в том числе из России. С одной из них я познакомилась на этапе подачи документов на визу. В визовом центре Лиза рассказала, что ее выбрали волонтером-водителем в Париже, но потом связь мы потеряли.
На моей площадке были волонтеры из США, Бразилии, Португалии, Франции, Германии, Италии, Испании. Из России только я. Самому старшему было 73 года, Жан приехал из Марселя в Париж.
При этом каких-то особых ограничений для граждан России не было. Все были внимательны друг к другу, по-настоящему дружелюбны и отзывчивы. Негативного отношения к себе я не заметила.
Также не было никаких дополнительных ограничений для волонтеров из России. У меня были такие же условия работы, как у всех», – сказала Кравчук в интервью РБК.
Время и место сейчас у нас такое. Лживая ##### рядом с которой раньше и в поле никто бы не сел пообщаться, теперь в фаворе и привилегиях. А за правду можно и отхватить
Могу предположить, что сильно ограничили, благо желающих стать волонтером из разных стран хватало.
И брали наиболее подходящих, знающих минимум французский и английский, с действующей визой, с понятным профилем в соцсетях и тд.
видно у них бессрочные визы.
"Из России только я".
Ну а чего тогда одна была? Другие волонтеры из России где? Заявок ведь было гораздо больше, почему отказали?