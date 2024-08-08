Волонтер из России об Олимпиаде-2024: «Негативного отношения к себе я не заметила. Все были внимательны друг к другу, дружелюбны и отзывчивы»

Волонтер Алина Кравчук рассказала о работе на Олимпийских играх в Париже.

Ранее сообщалось, что волонтеры из России, желающие поехать на Олимпиаду, массово получали отказы.

«Мне удалось поехать на Олимпиаду в качестве волонтера, хотя СМИ сообщали, что гражданам России отказывали в аккредитации.

В марте 2023 года я прочитала о наборе волонтеров на Олимпиаду-2024 в Париже. Решила отправить заявку. Мне хотелось стать частью такого значимого исторического события. Ну и любопытно было побывать на нем в таком качестве.

Организаторы сразу предупредили, что «волонтерская работа не оплачивается».

«Париж-2024» предоставляет питание и униформу, волонтеры смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом во время работы на Играх», – говорилось при подаче заявки. Также платить за авиабилеты и визу придется самостоятельно.

Про жилье не уточнялось. Но так как мне было где остановиться (у друзей), я не переживала об этом. Известно, что на многих Олимпиадах организаторы предоставляют волонтерам место для проживания. Мне в итоге не предоставили жилье. <...>

Ответ на заявку обещали дать к концу лета-осени 2023 года. Так и произошло, 25 сентября пришло письмо от организационного комитета, где говорилось, что мою кандидатуру рассмотрели.

Предложили работу в пресс-зоне стрелкового центра в Шатору. На мой ответ давалось 10 дней. Я согласилась. <...>

Волонтерами были граждане разных стран, в том числе из России. С одной из них я познакомилась на этапе подачи документов на визу. В визовом центре Лиза рассказала, что ее выбрали волонтером-водителем в Париже, но потом связь мы потеряли.

На моей площадке были волонтеры из США, Бразилии, Португалии, Франции, Германии, Италии, Испании. Из России только я. Самому старшему было 73 года, Жан приехал из Марселя в Париж.

При этом каких-то особых ограничений для граждан России не было. Все были внимательны друг к другу, по-настоящему дружелюбны и отзывчивы. Негативного отношения к себе я не заметила.

Также не было никаких дополнительных ограничений для волонтеров из России. У меня были такие же условия работы, как у всех», – сказала Кравчук в интервью РБК.