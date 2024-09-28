Ирина Винер не будет входить в президиум объединенной Федерации гимнастики России

Винер не будет входить в президиум объединенной Федерации гимнастики России.

Объединенная федерация будет создана 1 октября. В ее состав войдут Всероссийская федерация художественной гимнастики (ВФХГ), Федерация спортивной гимнастики России (ФСГР), Федерация прыжков на батуте России (ФПБР), Федерация спортивной акробатики России (ФСАР) и Всероссийская федерация спортивной аэробики (ВФСА).

Возглавит федерацию гендиректор ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозеров.

«Я очень много лет уже мечтаю быть только линейным тренером. Именно линейным тренером. Главный тренер мне еще по душе. Слава богу, у меня выросли дети, которые могут заменить меня именно на такой работе, как президент.

Я, конечно, буду как главный тренер советовать, если меня спросят. Но в президиум от художественной гимнастики не буду входить», – сказала Ирина Винер .