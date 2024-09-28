Кожевников о допуске россиян: «Там финны, шведы, гаденыш француз – им в свое время пинков надавали, а теперь они разговорились. Слава богу, что все меняется – все видят результаты на поле боя»

Александр Кожевников высказался о допуске россиян до международных стартов.

Ранее сообщалось о возможном возвращении юниорской сборной России по футболу на международные соревнования. Международный союз конькобежцев также обсуждает вопрос допуска российских юниоров.

«В футболе начались разговоры с юниорской сборной, сейчас вот в фигурном катании. Не знаю, подстегнет ли это кого-то и в хоккее.

Надо смотреть, кто там в руководстве – финны, шведы, негодяй француз (глава Международной федерации хоккея на льду Люк Тардиф – Спортс’‘) этот. Причем он не негодяй, а именно гаденыш.

Они же выть там начинают. Им в свое время пинков надавали, а теперь они разговорились. Слава богу, что все меняется. Все же видят результаты на поле боя. Ребятам большая благодарность за это.

А теперь в спорте подпускают, значит боятся и уважают. Они могут понять только позицию силы. Ничего другого не дано», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников .

Роднина запутала всех с допуском наших фигуристов. В чем ошибка?