Дмитрий Свищев: «В FIS большие возможности имеют представители скандинавских и прибалтийских стран – главные «антироссийские затравилы»
Ранее Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) продлила отстранение российских спортсменов от турниров на ближайший сезон.
«К сожалению, позиция FIS нам знакома, но непонятна. Они принимают решения с оглядкой на МОК. Но я считаю, что никаких рекомендаций от МОК нет, а это просто отговорки.
Ведь другие федерации тоже получали различные рекомендации, но допускали наших спортсменов до участия. Дело в том, что в FIS большие возможности имеют представители скандинавских и прибалтийских стран, которые являются главными «антироссийскими затравилами».
Они не хотят победить наших спортсменов на лыжных трассах, а хотят это сделать это в чиновничьих кабинетах, с интригами, используя авторитет спонсоров и другие неспортивные меры», – сказал депутат Госдумы РФ.
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