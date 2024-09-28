Дмитрий Свищев: «В FIS большие возможности имеют представители скандинавских и прибалтийских стран – главные «антироссийские затравилы»

Дмитрий Свищев заявил об антироссийской позиции представителей FIS.

Ранее Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) продлила отстранение российских спортсменов от турниров на ближайший сезон.

«К сожалению, позиция FIS нам знакома, но непонятна. Они принимают решения с оглядкой на МОК. Но я считаю, что никаких рекомендаций от МОК нет, а это просто отговорки.

Ведь другие федерации тоже получали различные рекомендации, но допускали наших спортсменов до участия. Дело в том, что в FIS большие возможности имеют представители скандинавских и прибалтийских стран, которые являются главными «антироссийскими затравилами».

Они не хотят победить наших спортсменов на лыжных трассах, а хотят это сделать это в чиновничьих кабинетах, с интригами, используя авторитет спонсоров и другие неспортивные меры», – сказал депутат Госдумы РФ.