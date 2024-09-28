«А зачем им Большунов, который заберет все медали?» Журова о решении FIS продлить отстранение лыжников

Светлана Журова считает, что иностранные лыжники не ждут возвращения россиян.

Ранее Международная федерация лыжного спорта (FIS) продлила отстранение российских спортсменов от турниров на ближайший сезон.

«Понятно, что они не заинтересованы в том, чтобы мы вернулись, медалей больше достанется. Спортсмены могут сколько угодно говорить, что ждут россиян, чтобы показаться хорошими, но на самом деле вряд ли кто-то в реальности хочет нашего возвращения. А зачем им Большунов , который заберет у них все медали? Они живут и варятся в собственном соку.

Поверьте, им хорошо с этим. Болельщикам, конечно, было бы интереснее смотреть за настоящей борьбой, но спортсменам и тренерам лучше гарантированные медали. Им же тоже приходится отчитываться перед государством и спонсорами», – сказала депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова .

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