«А зачем им Большунов, который заберет все медали?» Журова о решении FIS продлить отстранение лыжников
Ранее Международная федерация лыжного спорта (FIS) продлила отстранение российских спортсменов от турниров на ближайший сезон.
«Понятно, что они не заинтересованы в том, чтобы мы вернулись, медалей больше достанется. Спортсмены могут сколько угодно говорить, что ждут россиян, чтобы показаться хорошими, но на самом деле вряд ли кто-то в реальности хочет нашего возвращения. А зачем им Большунов, который заберет у них все медали? Они живут и варятся в собственном соку.
Поверьте, им хорошо с этим. Болельщикам, конечно, было бы интереснее смотреть за настоящей борьбой, но спортсменам и тренерам лучше гарантированные медали. Им же тоже приходится отчитываться перед государством и спонсорами», – сказала депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова.
За 5 минут объясняем, в какую дыру скатились лыжи – и мировые, и наши
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