Елена Вяльбе: «Не вижу перспектив, что нас на Олимпиаду допустят, даже в нейтральном статусе»
Елена Вяльбе уверена, что российских лыжников не пустят на Олимпиаду.
На днях Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) продлила отстранение России.
«Отстранение российских лыжников на следующий сезон — абсолютно ожидаемое решение.
Не вижу перспектив, что нас и на Олимпиаду допустят, даже в нейтральном статусе. По ОИ не FIS принимает решение», – рассказала Вяльбе.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Sport24
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