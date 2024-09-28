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Елена Вяльбе: «Не вижу перспектив, что нас на Олимпиаду допустят, даже в нейтральном статусе»

Елена Вяльбе уверена, что российских лыжников не пустят на Олимпиаду.

На днях Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) продлила отстранение России.

«Отстранение российских лыжников на следующий сезон — абсолютно ожидаемое решение.

Не вижу перспектив, что нас и на Олимпиаду допустят, даже в нейтральном статусе. По ОИ не FIS принимает решение», – рассказала Вяльбе.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Sport24
лыжные гонки
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