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Дмитрий Васильев: «Лыжные гонки без российских спортсменов скоро загнутся»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев предрек негативные последствия для лыжных гонок.

Ранее Международная федерации лыжного спорта (FIS) продлила отстранение россиян от турниров под своей эгидой.

«Мы видим, что в FIS российских спортсменов не очень любят, не хотят нас видеть на соревнованиях по национальному признаку. Некоторые понимают, как, например, международная федерация фигурного катания, что без нас спорт деградирует.

Лыжные гонки без российских спортсменов скоро загнутся. Может быть, через некоторые время чиновники посмотрят на уровень соревнований и нас допустят. Потому наши спортсмены составляют серьезную конкуренцию всем остальным», – сказал Васильев.

За 5 минут объясняем, в какую дыру скатились лыжи – и мировые, и наши

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Спорт-Экспресс»
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