Горные лыжи. Кубок мира. Шайб победила в гигантском слаломе, Молтзан – 2-я, Гут-Бехрами – 3-я, Шиффрин – 4-я

Юлия Шайб выиграла гигантский слалом на Кубке мира по горным лыжам в Австрии.

Горные лыжи Кубок мира Зельден, Австрия Женщины, гигантский слалом 1. Юлия Шайб (Австрия) – 2.16,51 2. Пола Молтзан (США) – 0,58 3.Лара Гут-Бехрами (Швейцария) – 1,11 4. Микаэла Шиффрин (США) – 1,42 5. Теа Луиза Стьернесунн (Норвегия) – 1,53 6. Нина О’Брайен (США) – 1,75 7. Лара Кольтури (Албания) – 1,76 8. Элис Робинсон (Новая Зеландия) – 1,89 9. Сара Хектор (Швеция) – 1,93 10. Зринка Лютич (Хорватия) – 2,04