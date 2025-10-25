Горные лыжи. Кубок мира. Шайб победила в гигантском слаломе, Молтзан – 2-я, Гут-Бехрами – 3-я, Шиффрин – 4-я
Юлия Шайб выиграла гигантский слалом на Кубке мира по горным лыжам в Австрии.
Горные лыжи
Кубок мира
Зельден, Австрия
Женщины, гигантский слалом
1. Юлия Шайб (Австрия) – 2.16,51
2. Пола Молтзан (США) – 0,58
3.Лара Гут-Бехрами (Швейцария) – 1,11
4. Микаэла Шиффрин (США) – 1,42
5. Теа Луиза Стьернесунн (Норвегия) – 1,53
6. Нина О’Брайен (США) – 1,75
7. Лара Кольтури (Албания) – 1,76
8. Элис Робинсон (Новая Зеландия) – 1,89
9. Сара Хектор (Швеция) – 1,93
10. Зринка Лютич (Хорватия) – 2,04
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
