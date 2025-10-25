  • Спортс
0

Горные лыжи. Кубок мира. Шайб победила в гигантском слаломе, Молтзан – 2-я, Гут-Бехрами – 3-я, Шиффрин – 4-я

Юлия Шайб выиграла гигантский слалом на Кубке мира по горным лыжам в Австрии.

Горные лыжи

Кубок мира

Зельден, Австрия

Женщины, гигантский слалом

1. Юлия Шайб (Австрия) – 2.16,51

2. Пола Молтзан (США) – 0,58

3.Лара Гут-Бехрами (Швейцария) – 1,11

4. Микаэла Шиффрин (США) – 1,42

5. Теа Луиза Стьернесунн (Норвегия) – 1,53

6. Нина О’Брайен (США) – 1,75

7. Лара Кольтури (Албания) – 1,76

8. Элис Робинсон (Новая Зеландия) – 1,89

9. Сара Хектор (Швеция) – 1,93

10. Зринка Лютич (Хорватия) – 2,04

