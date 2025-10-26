  • Спортс
  • Харальд Амундсен: «Многие шведские лыжники трусливы, когда дело доходит до гонок. Они боятся перенапрячься и пропускают много стартов»
2

Норвежец Харальд Амундсен назвал шведских лыжников «трусливыми».

Амундсен высказался о шведах на пресс-конференции, где обсуждалась многодневка «Тур де Ски» и ее близость по времени к Олимпийским играм 2026 года. 

«Я считаю, что многие шведы трусливы, когда дело доходит до лыжных гонок. Многие из них пропускают большое количество стартов.

В сборной Норвегии, если у тебя появляется возможность выступить в Кубке мира, ты стартуешь. Только Йоханнес Клэбо может позволить себе пропускать гонки. Все остальные знают, что борьба за места настолько жесткая, что если у тебя есть возможность поехать на «Тур де Ски» или другие гонки – ты должен это сделать.

В Швеции у большинства спортсменов есть возможность выступать на Кубке мира тогда, когда им захочется. Это приводит к тому, что они пропускают гонки, и мне не очень нравится эта тенденция. Мужская сборная Швеции явно боится перенапрячься. Им нужно не бояться выходить на ринг», – сказал чемпион мира в эстафете Амундсен.

«Многие норвежцы показали, что можно совмещать «Тур де Ски» и чемпионат мира. Конечно, если есть проблемы, то пропуск многодневки понятен. Но планировать неучастие – это мне, честно говоря, не нравится.

Это плохая культура. Мы участвуем в создании продукта под названием «лыжные гонки» и несем ответственность за это», – добавил олимпийский чемпион Эрик Валнес.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Dagbladet
