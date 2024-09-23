За 5 минут объясняем, в какую дыру скатились лыжи – и мировые, и наши

Последние новости в лыжах настолько грустные, что за один из любимых в России видов страшно.

Лыжные гонки – узкоспециализированная история. По-настоящему в них вкладывались только в России и Скандинавии. Альпийские страны больше любят горные лыжи, биатлон и прыжки с трамплина. Америка далеко, и каждая вылазка туда – испытание для всех. Азии беговые лыжи неинтересны вообще.

Показательно, что чемпионаты мира по лыжным видам проводятся уже 100 лет и лишь три из них были вне Европы (по разу в США, Канаде и Японии), зато скромный финский Лахти в 2027-м примет главный старт аж 8-й раз.

Теперь и без того не шоколадная ситуация проседает по всем направлениям.

Большие проблемы с географией Кубка мира, форматами и деньгами

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● Впервые за 24 года Германия не примет ни одного этапа – нет денег и интереса.

● Чехия в конце августа соскочила с проведения январского этапа, который планировался в Нове Место, – по экономическим соображениям.

● В Италии за год до домашней Олимпиады не будет традиционной предолимпийской недели – ее впихнут в рамки «Тур де Ски».

● Только один этап в Швеции. Причем шведские лыжники дали понять, что забьют на него, потому дальше чемпионат мира, а распыляться не хочется – февральский уик-энд в Фалуне получится странным.

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● Если когда-то «Тур де Ски» был новогодним фестивалем с множеством переездов, гонками из города в город и экспериментами в форматах, то теперь вся многодневка сжимается до двух итальянских местечек.

● В год ЧМ многие пропустят «Тур», и турнир потеряет вес (главная звезда Тереза Йохауг уже объявила о пропуске, цель ее возвращения – домашний ЧМ).

● За весь сезон в календаре всего три гонки протяженность больше 20 км.

● Отбой даже по легендарному марафону в Холменколлене.

● Мужские скиатлоны сокращены с 15+15 км до женских 10+10.

● За весь Кубок мира лишь одна гонка преследования, зато аж 11 спринтов.

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● Даже норвежцы, самая успешная федерация, в прошлом году не могли отправить полноценную команду на этапы в Северную Америку.

● Финским спортсменам недавно объявили, что теперь они сами платят за сборы и отборы на Кубок мира – до 500 евро за уик-энд.

● Если такие проблемы у топ-сборных, представьте, что происходит с другими командами.

Глава международной федерации еще и метит в боссы МОК

К этому шло. Лыжи никогда не были фаворитом в линейке FIS – для международной федерации они где-то на уровне фристайла и сноуборда, сильно проигрывая горным лыжам и прыжкам с трамплина. А разница в организации на этапе Кубка мира по лыжам и биатлону – катастрофичная.

Но все равно иронично, что кризис накрыл уже после прихода к руководству Йохана Элиаша – шведско-британского богача (по данным Sunday Times, его состояние превышает 4 миллиарда фунтов стерлингов). Если кто-то питал иллюзии, что вместе с Йоханом в федерацию хлынут большие деньги, получается, зря. Бизнес – отдельно.

При этом новый босс активно двигает FIS Games – мультиспортивные соревнования на 16 дней, в рамках которых пройдут всевозможные (в том числе, неолимпийские) форматы в лыжах и сноуборде. Первые игры должны были состояться в 2024-м, но не сложилось – и дебют сдвинули на 2028-й. Хотя есть сомнения и по новой дате.

Даже интересно, что проведут раньше: Игры дружбы или Игры FIS.

Еще Элиаш рвется в президенты МОК – он один из семи кандидатов на смену Баху. Хотя, кажется, неплохо бы для начала навести порядок в своей федерации.

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А что у нас?

Да тоже мало хорошего.

После отстранения так ничего и не сдвинулось с трансляциями: до Нового года покажут лишь тюменский этап Кубка России. Вершина Теи, Чусовой, Кирово-Чепецк – все привычно летит в ту же топку, что и недавний летний чемпионат России. То есть почти полсезона – мимо.

А там уже и лето скоро.

И это не говоря о том, что смотреть внутренние разборки многим тяжело. Без международных стартов интерес, как и мотивация спортсменов, быстро стираются.

Лыжам точно нужны реформы. Спасительным вариантом видится переход на клубную систему – по типу того, что в велоспорте. От календаря FIS можно оставить только чемпионат мира, а вместо увядающего Кубка мира ввести интернациональные клубы. Это сильно упростит возвращение российских гонщиков (а без них лыжам точно сложнее), может привлечь новых спонсоров и добавит сюжетных поворотов.

Вот представьте: в одной команде Большунов, Амундсен и Гульберг, а в другой – Клэбо, Спицов и Коростелев. И какая там может пойти тактическая борьба! Или командная гонка, в которой идет зачет по пятому финишировавшему, но в каждой пятерке должен быть хотя бы один американец и азиат. И вот уже такие соревнования могут стать интересными в этих частях света.

Понятно одно: если все оставить как есть, лыжным гонкам – каюк. Совсем они не исчезнут. Но скатятся в нишевую лигу, интересную только крохотной аудитории.

Похоже, наших спортсменов не будет на зимней Олимпиаде-2026. И вот почему

Фото: Gettyimages.ru /Ezra Shaw / Staff, Maja Hitij, Phil Walter, Laurent Salino/Agence Zoom, Paul Brechu/Agence Zoom/Getty Images