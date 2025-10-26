Норвежский журналист Салтведт о соглашении Федерации лыж США с армией: «Военная символика на экипировке вызывает совершенно неправильные ассоциации»

Норвежский журналист раскритиковал соглашение Федерации лыж США с армией.

Ранее стало известно, что американская армия стала официальным спонсором сборной Федерации лыж и сноуборда США.

«Хотелось бы знать, что Джесси Диггинс на самом деле думает о том, что ее связывают с армией США.

В целом, я не хотел бы, чтобы спорт ассоциировался с военными. Потому что символический эффект этого в наше время в любом случае вызывает беспокойство.

Считаю, что появление военной символики на экипировке вызывает совершенно неправильные ассоциации. Жаль, что так происходит.

В этом нет ничего нового. Само по себе это не так уж проблематично, но когда на переднем плане целая сборная, это переходит границы того, чем должен быть спорт», – сказал Ян Петтер Салтведт.