Мика Фермойлен: «Я бы хотел соревноваться с Коростелевым, Волковым – но чтобы они выступали под нейтральным флагом»

Австрийский лыжник Фермойлен поддерживает допуск россиян в нейтральном статусе.

– Из-за фобий норвежцев, в частности, страдают наши паралимпийцы. Их не допустили на Паралимпиаду благодаря решению FIS. Что вы об этом думаете?

– На самом деле я об этом раньше не слышал. Считаю, что виноват скандинавский проевропейский подход. Они просто хотят продолжать гнуть свою линию на всех уровнях и во всех видах спорта. Наверное, правильно, когда правительства и отдельные люди несут ответственность за свои действия. Но тогда пусть все несут ответственность. Не буду углубляться в политику, но скажу следующее: за последние 30-40 лет было множество войн. Но другим крупным нациям не запрещали участвовать в соревнованиях. Я думаю, это двойные стандарты, и это мне не очень нравится.

Очевидно, я бы хотел соревноваться с Савелием Коростелевым, Сергеем Волковым – но чтобы они выступали под нейтральным флагом. Потому что я за Европу и сейчас не вижу улучшения ситуации на Украине, также не вижу причин для отмены всех санкций. Но я за то, чтобы они выступали как нейтральные спортсмены. Это было бы хорошо для лыжных гонок. Хотя лыжные гонки – это лишь очень маленькая часть мира, и сейчас есть более важные вещи. В нашем виде спорта приходится это принимать.

– Но ведь если русский выступает под нейтральным флагом, все знают, что он из России...

– Знаете, почему идея с нейтральным флагом хороша? Это позволяет отдельным людям следовать своим мечтам и достигать своих целей. Но это также показывает, что мы как общество не поддерживаем происходящее в политике. Я бы хотел, чтобы это было и на зимних Олимпийских играх, а не только в лыжных гонках или видах спорта FIS. Такое будет в фигурном катании и в некоторых других дисциплинах тоже. Мне нравится эта идея. Но, возможно, ее можно было бы применить к большему числу стран, а не только к России, – сказал Мика Фермойлен.