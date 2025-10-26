Горные лыжи. Кубок мира. Одерматт выиграл гигантский слалом, Шварц – 2-й, Макграт – 3-й

Марко Одерматт победил в гигантском слаломе на Кубке мира по горным лыжам.

Горные лыжи Кубок мира Зельден, Австрия Мужчины, гигантский слалом 1. Марко Одерматт (Швейцария) – 1.56,03 2. Марко Шварц (Австрия) – 0,24 3. Атле Ли Макграт (Норвегия) – 0,27 4. Штефан Бреннштайнер (Австрия) – 0,39 5. Тибо Фавро (Франция) – 0,63 6. Рафаэль Хазер (Австрия) – 0,69 7. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) – 0,71 8. Алекс Винатцер (Италия) – 1,02 9. Жан Краньец (Словения) – 1,05 10. Флавио Витале (Франция) – 1,08