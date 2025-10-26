  • Спортс
Горные лыжи. Кубок мира. Одерматт выиграл гигантский слалом, Шварц – 2-й, Макграт – 3-й

Марко Одерматт победил в гигантском слаломе на Кубке мира по горным лыжам.

1. Марко Одерматт (Швейцария) – 1.56,03

2. Марко Шварц (Австрия) – 0,24

3. Атле Ли Макграт (Норвегия) – 0,27

4. Штефан Бреннштайнер (Австрия) – 0,39

5. Тибо Фавро (Франция) – 0,63

6. Рафаэль Хазер (Австрия) – 0,69

7. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) – 0,71

8. Алекс Винатцер (Италия) – 1,02

9. Жан Краньец (Словения) – 1,05

10. Флавио Витале (Франция) – 1,08

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
