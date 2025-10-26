Горные лыжи. Кубок мира. Одерматт выиграл гигантский слалом, Шварц – 2-й, Макграт – 3-й
Марко Одерматт победил в гигантском слаломе на Кубке мира по горным лыжам.
Горные лыжи
Кубок мира
Зельден, Австрия
Мужчины, гигантский слалом
1. Марко Одерматт (Швейцария) – 1.56,03
2. Марко Шварц (Австрия) – 0,24
3. Атле Ли Макграт (Норвегия) – 0,27
4. Штефан Бреннштайнер (Австрия) – 0,39
5. Тибо Фавро (Франция) – 0,63
6. Рафаэль Хазер (Австрия) – 0,69
7. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) – 0,71
8. Алекс Винатцер (Италия) – 1,02
9. Жан Краньец (Словения) – 1,05
10. Флавио Витале (Франция) – 1,08
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
