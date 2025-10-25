  • Спортс
  Норвежский журналист Салтведт: «Вариант с обращением в CAS выглядит несколько более обнадеживающе для российских лыжников»
1

Норвежский журналист Салтведт: «Вариант с обращением в CAS выглядит несколько более обнадеживающе для российских лыжников»

Норвежский журналист Салтведт считает, что лыжники России могут надеяться на CAS.

21 октября совет Международной федерации лыжного спорта (FIS) оставил в силе отстранение россиян от соревнований, которое длится с 2022 года. Министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев сообщил, что юристы подготовят апелляции.

«Вариант с обращением в Спортивный арбитражный суд (CAS) выглядит несколько более обнадеживающе для российских лыжников. Суд может постановить, что меры, предусмотренные санкциями FIS, слишком чрезмерны, и что они могли бы достичь поставленных целей, разрешив некоторым российским и белорусским лыжникам выступать в качестве нейтральных.

Но я бы не был слишком оптимистичен. CAS одобрил довольно похожие санкции в деле ОКР против МОК. С другой стороны, недавнее решение по настольному теннису весьма интересно. Так что, если у российских лыжников есть хоть малейшая надежда, их молитвы должны быть с судьями CAS», – сказал журналист норвежского NRK Ян Петтер Салтведт.

FIS также предлагала федерациям стран пройти опрос на тему возможного допуска спортсменов. Поучаствовали 47 стран из 141, при этом 60% из ответивших поддержали возвращение россиян.

«Признаюсь, я действительно думал, что большинство в пользу допуска нейтральных спортсменов будет еще весомее. Полагаю, что общее соотношение, скорее, 75 к 25 или даже больше. Но ответила на опрос только треть государств-членов. И те, кто ответил, вероятно, проявляли наибольший интерес к дискуссии. В их числе Норвегия, довольно много стран Западной Европы, а также США и Канада.

Поэтому я думаю, что цифры могли быть выше и, безусловно, будут выше, когда или если подобный опрос будет проведен в будущем. Люди по своей природе устают. И сила сопротивления участию России ослабевает. Просто это происходит недостаточно быстро, чтобы успеть на Олимпиаду», – сказал Салтведт.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
