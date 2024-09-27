Александр Тихонов: «Европейцы испохабили Олимпийские игры. Без российских спортсменов теряется конкуренция и интерес к телевидению»
Александр Тихонов заявил, что европейцы «испохабили» Олимпийские игры.
В частности, четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Тихонов прокомментировал решение Международной федерации лыжного спорта (FIS) продлить отстранение россиян от турниров.
«Надо всем европейцам дать по шапке! Все это неправильно. Они испохабили Олимпийские игры. Олимпиада в Париже – позор всему олимпийскому движению. Еще и продолжают!
Без российских спортсменов теряется конкуренция и интерес к телевидению. Надо отстранять норвежцев-астматиков во всех видах спорта. Тогда будет другой вопрос!
Все равно у меня есть надежда на наше участие на зимних Олимпийских играх-2026. Россия – самая богатая территория земного шага. Мы – великая страна. Побеждать надо!» – сказал Тихонов.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Спорт-Экспресс»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости