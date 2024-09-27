Александр Тихонов: «Европейцы испохабили Олимпийские игры. Без российских спортсменов теряется конкуренция и интерес к телевидению»

Александр Тихонов заявил, что европейцы «испохабили» Олимпийские игры.

В частности, четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Тихонов прокомментировал решение Международной федерации лыжного спорта (FIS) продлить отстранение россиян от турниров.

«Надо всем европейцам дать по шапке! Все это неправильно. Они испохабили Олимпийские игры. Олимпиада в Париже – позор всему олимпийскому движению. Еще и продолжают!

Без российских спортсменов теряется конкуренция и интерес к телевидению. Надо отстранять норвежцев-астматиков во всех видах спорта. Тогда будет другой вопрос!

Все равно у меня есть надежда на наше участие на зимних Олимпийских играх-2026. Россия – самая богатая территория земного шага. Мы – великая страна. Побеждать надо!» – сказал Тихонов.