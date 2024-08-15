Шведский лыжник Халварссон: «Россия – по-прежнему великая лыжная нация, и они нам нужны»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) FIS сборная Швеции жен Калле Халварссон Линн Сван Лыжи

Шведский лыжник Халварссон заявил, что россияне должны вернуться в лыжные гонки.

С 2022 года российские спортсмены отстранены от соревнований под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS) с 2022 года.

«Мы почти привыкли к их отсутствию. Ситуация ужасная, но лыжи – нишевый вид спорта, поэтому я думаю, что в конечном счете нам все равно нужны русские.

Несмотря на то что в их истории много неприятного, Россия – по-прежнему великая лыжная нация, и они нам нужны. Да, их возвращение после окончания боевых действий – это и хорошо, и плохо. Все это очень странно. Будут ли они в таком случае выступать без флага?» – сказал трехкратный призер чемпионатов мира из Швеции Калле Халварссон.

Олимпийская чемпионка шведка Йонна Сундлинг заявила, что скучает по спортсменам из России.

«Здорово, когда ты можешь соревноваться со всеми. И, на самом деле, я скучаю по ним (россиянам). Ситуация очень сложная, и я не могу сказать, что правильно, а что нет», – отметила Сундлинг.

Однако еще одна шведская лыжница Линн Сван не поддержала возможный допуск спортсменов..

«Я считаю, что ничего не поменялось, поэтому и [у нас] ничего не должно меняться. Но это политическая игра, связанная со многими факторами, включая экономические», – заявила Сван.

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19 комментариев
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Время всё расставит по своим местам...
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Соревноваться с норвежцами интересно, но хочется и конкуренцию увидеть. Тем более лучший лыжник мира отсутствует.
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Сейчас тебе либералы расскажут, что это не так
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> Несмотря на то что в их истории много неприятного...

Сказала чухня из страны, в которой действовал "Государственный институт расовой биологии (швед. Rasbiologiska institutet, Statens institut för rasbiologi)", в то время как соседи космос покоряли🤣

И они действительно не ограничивались "измерением черепов", как написал пользователь внизу)

Ещё книжки выпускали, например, «Расовая биология и расовая гигиена» («Rasbiologi och rashygien»), «Опасность дегенерации» («Degenerationsfaran»), «О расовой биологии и генеалогических исследованиях» («Om rasbiologi och släktforskning») и «Описание человека с точки зрения расовой биологии» («Rasbiologisk personbeskrivning»).

А также богато иллюстрированное популярное издание с названием «Шведская наука о расах» («Svensk raskunskap»), в конце которой заявлялось, что современная культура «во многих концах мира держится на нордической расе»
+12
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+7
Да конечно всем сильным спортсменам хочется соревноваться в условиях сильной конкуренции. То, что отдельные иностранные спортсмены выражают мнение о том, что российские спортсмены нужны на м/н турнирах - это очень ценно. Мало помалу их будет становиться больше и чиновники рано или поздно будут вынуждены прислушаться к их мнению.
+6
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+3
Ответ Антон Киселёв
Возможно, это скандинавы, которые оскорбились на "чухню"🤣 но если серьёзно, то да - многие юзеры спортса и в страшном сне не могут представить упрёки в сторону западного барина
Просто про Сталина и СССР снимут фильмы, будут каяться какие мы дикие, но в то же время в сша было узаконен расизм, расовая сегрегация, ладно бы у нас был Сталин, а там демократия, но по факту там еще более лютая дичь была, но всем на это без разницы, в Португалии и Испании фашистские режимы были до 70-х , тоже 0 слов, в Швеции евгеника, генетические опыты, без разницы, но про Сталина и СССР столько кошмаров напишут, при чем я не за Сталина или СССР, но как бы Европа была такой же, если не хуже, зачем они пытаются это отрицать, вот что удивляет всю жизнь)
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Ответ Антон Киселёв
> Несмотря на то что в их истории много неприятного... Сказала чухня из страны, в которой действовал "Государственный институт расовой биологии (швед. Rasbiologiska institutet, Statens institut för rasbiologi)", в то время как соседи космос покоряли🤣 И они действительно не ограничивались "измерением черепов", как написал пользователь внизу) Ещё книжки выпускали, например, «Расовая биология и расовая гигиена» («Rasbiologi och rashygien»), «Опасность дегенерации» («Degenerationsfaran»), «О расовой биологии и генеалогических исследованиях» («Om rasbiologi och släktforskning») и «Описание человека с точки зрения расовой биологии» («Rasbiologisk personbeskrivning»). А также богато иллюстрированное популярное издание с названием «Шведская наука о расах» («Svensk raskunskap»), в конце которой заявлялось, что современная культура «во многих концах мира держится на нордической расе»
Изучение рас наверное не ограничивается измерением черепов
+3
-2
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Ответ Desperadoes
Халварссон просто тоже хочет гражданство РФ и квартиру в Саранске
Это юзер десперадоес хочет гражданство РФ, чтобы не мобилизовали его. Только тссс
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Ответ Baywatch
Время всё расставит по своим местам...
Когда время все расставит, уже будут другие спортсмены и другой уровень
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Ответ Angry_bear
Да конечно всем сильным спортсменам хочется соревноваться в условиях сильной конкуренции. То, что отдельные иностранные спортсмены выражают мнение о том, что российские спортсмены нужны на м/н турнирах - это очень ценно. Мало помалу их будет становиться больше и чиновники рано или поздно будут вынуждены прислушаться к их мнению.
к тому времени лет 20 пройдет)))
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Ответ Angry_bear
Да конечно всем сильным спортсменам хочется соревноваться в условиях сильной конкуренции. То, что отдельные иностранные спортсмены выражают мнение о том, что российские спортсмены нужны на м/н турнирах - это очень ценно. Мало помалу их будет становиться больше и чиновники рано или поздно будут вынуждены прислушаться к их мнению.
К сожалению, не всем спортсменам хочется соревноваться в условиях сильной конкуренции. Не буду показывать пальцем...
Спортсмены могут выражать свои мысли и желания, вполне адекватные и понятные с их стороны.
Но также всем понятно, что "только после окончания боевых действий" и то не факт. Выступления под российским флагом исключены
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Ни кого ни куда не допустят пока Путирашка не расчитается по "долгам за злодеяния"..Европа и Америка плевали на весь этот рашаспортс..
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Ответ Антон Киселёв
> Несмотря на то что в их истории много неприятного... Сказала чухня из страны, в которой действовал "Государственный институт расовой биологии (швед. Rasbiologiska institutet, Statens institut för rasbiologi)", в то время как соседи космос покоряли🤣 И они действительно не ограничивались "измерением черепов", как написал пользователь внизу) Ещё книжки выпускали, например, «Расовая биология и расовая гигиена» («Rasbiologi och rashygien»), «Опасность дегенерации» («Degenerationsfaran»), «О расовой биологии и генеалогических исследованиях» («Om rasbiologi och släktforskning») и «Описание человека с точки зрения расовой биологии» («Rasbiologisk personbeskrivning»). А также богато иллюстрированное популярное издание с названием «Шведская наука о расах» («Svensk raskunskap»), в конце которой заявлялось, что современная культура «во многих концах мира держится на нордической расе»
Комментарий удален модератором
Ответ Всеволод Бобров
Комментарий удален модератором
Потому что пишет такой же расист, начиная со слов "чухня" по отношению к шведам.
В те времена может быть это и было актуально, но сейчас, в 2024 - кто тут чухня?
А так, да. Когда и монголы были передовой нацией, можем и те времена повспоминать. Выяснить, кто там чухней был
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Ответ Всеволод Бобров
Комментарий удален модератором
Возможно, это скандинавы, которые оскорбились на "чухню"🤣 но если серьёзно, то да - многие юзеры спортса и в страшном сне не могут представить упрёки в сторону западного барина
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Ответ Джон Силвер_1116158947
Потому что пишет такой же расист, начиная со слов "чухня" по отношению к шведам. В те времена может быть это и было актуально, но сейчас, в 2024 - кто тут чухня? А так, да. Когда и монголы были передовой нацией, можем и те времена повспоминать. Выяснить, кто там чухней был
В какие те времена? Это было вчера по сути.
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Красава, лизнул так лизнул нашим. Достойный человек и лыжник прекрасный
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