Шведский лыжник Халварссон: «Россия – по-прежнему великая лыжная нация, и они нам нужны»

Шведский лыжник Халварссон заявил, что россияне должны вернуться в лыжные гонки.

С 2022 года российские спортсмены отстранены от соревнований под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS) с 2022 года.

«Мы почти привыкли к их отсутствию. Ситуация ужасная, но лыжи – нишевый вид спорта, поэтому я думаю, что в конечном счете нам все равно нужны русские.

Несмотря на то что в их истории много неприятного, Россия – по-прежнему великая лыжная нация, и они нам нужны. Да, их возвращение после окончания боевых действий – это и хорошо, и плохо. Все это очень странно. Будут ли они в таком случае выступать без флага?» – сказал трехкратный призер чемпионатов мира из Швеции Калле Халварссон.

Олимпийская чемпионка шведка Йонна Сундлинг заявила, что скучает по спортсменам из России.

«Здорово, когда ты можешь соревноваться со всеми. И, на самом деле, я скучаю по ним (россиянам). Ситуация очень сложная, и я не могу сказать, что правильно, а что нет», – отметила Сундлинг.

Однако еще одна шведская лыжница Линн Сван не поддержала возможный допуск спортсменов..

«Я считаю, что ничего не поменялось, поэтому и [у нас] ничего не должно меняться. Но это политическая игра, связанная со многими факторами, включая экономические», – заявила Сван.