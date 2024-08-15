Шведский лыжник Халварссон: «Россия – по-прежнему великая лыжная нация, и они нам нужны»
Шведский лыжник Халварссон заявил, что россияне должны вернуться в лыжные гонки.
С 2022 года российские спортсмены отстранены от соревнований под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS) с 2022 года.
«Мы почти привыкли к их отсутствию. Ситуация ужасная, но лыжи – нишевый вид спорта, поэтому я думаю, что в конечном счете нам все равно нужны русские.
Несмотря на то что в их истории много неприятного, Россия – по-прежнему великая лыжная нация, и они нам нужны. Да, их возвращение после окончания боевых действий – это и хорошо, и плохо. Все это очень странно. Будут ли они в таком случае выступать без флага?» – сказал трехкратный призер чемпионатов мира из Швеции Калле Халварссон.
Олимпийская чемпионка шведка Йонна Сундлинг заявила, что скучает по спортсменам из России.
«Здорово, когда ты можешь соревноваться со всеми. И, на самом деле, я скучаю по ним (россиянам). Ситуация очень сложная, и я не могу сказать, что правильно, а что нет», – отметила Сундлинг.
Однако еще одна шведская лыжница Линн Сван не поддержала возможный допуск спортсменов..
«Я считаю, что ничего не поменялось, поэтому и [у нас] ничего не должно меняться. Но это политическая игра, связанная со многими факторами, включая экономические», – заявила Сван.
Сказала чухня из страны, в которой действовал "Государственный институт расовой биологии (швед. Rasbiologiska institutet, Statens institut för rasbiologi)", в то время как соседи космос покоряли🤣
И они действительно не ограничивались "измерением черепов", как написал пользователь внизу)
Ещё книжки выпускали, например, «Расовая биология и расовая гигиена» («Rasbiologi och rashygien»), «Опасность дегенерации» («Degenerationsfaran»), «О расовой биологии и генеалогических исследованиях» («Om rasbiologi och släktforskning») и «Описание человека с точки зрения расовой биологии» («Rasbiologisk personbeskrivning»).
А также богато иллюстрированное популярное издание с названием «Шведская наука о расах» («Svensk raskunskap»), в конце которой заявлялось, что современная культура «во многих концах мира держится на нордической расе»
Спортсмены могут выражать свои мысли и желания, вполне адекватные и понятные с их стороны.
Но также всем понятно, что "только после окончания боевых действий" и то не факт. Выступления под российским флагом исключены
В те времена может быть это и было актуально, но сейчас, в 2024 - кто тут чухня?
А так, да. Когда и монголы были передовой нацией, можем и те времена повспоминать. Выяснить, кто там чухней был