Александр Большунов: «Мы с каждым годом улучшаем Кубок России. Делаем так, чтобы он был похож на Кубок мира»

Александр Большунов заявил, что Кубок России делают похожим на Кубок мира.

С 2022 года российские лыжники не допускаются до международных турниров.

«Когда вернемся на большие международные старты, пока неизвестно. Пока готовимся, соревнуемся в России. Мы развиваем наши старты, с каждым годом улучшаем Кубок России.

Делаем так, чтобы он был похож на Кубок мира, чтобы когда мы вернулись на международные соревнования, у нас не было проблем и мы не ощущали разницу между российскими и международными турнирами», – сказал трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Большунов .

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