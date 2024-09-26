Александр Большунов: «Мы с каждым годом улучшаем Кубок России. Делаем так, чтобы он был похож на Кубок мира»
Александр Большунов заявил, что Кубок России делают похожим на Кубок мира.
С 2022 года российские лыжники не допускаются до международных турниров.
«Когда вернемся на большие международные старты, пока неизвестно. Пока готовимся, соревнуемся в России. Мы развиваем наши старты, с каждым годом улучшаем Кубок России.
Делаем так, чтобы он был похож на Кубок мира, чтобы когда мы вернулись на международные соревнования, у нас не было проблем и мы не ощущали разницу между российскими и международными турнирами», – сказал трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Большунов.
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Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Metaratings
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