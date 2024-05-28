Ардашев о победах Большунова: «Это давило на всех. Он на максимум и не упирается, в этом сезоне даже скиатлоны по своей старой программе не бегал»

Теги Кубок мира лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Александр Большунов Сергей Ардашев Лыжи

Сергей Ардашев заявил, что на лыжников давили победы Александра Большунова.

В минувшем сезоне Большунов выиграл общий зачет Кубка России, Ардашев стал третьим.

– Ты понимаешь, что делаешь все от тебя зависящее, а он все равно выигрывает. Как это отпустить?

– Конечно, давило на всех это. Все хотели обыграть, все хотели выиграть. Все равно каждый человек выходит и думает о победе, настраивается на нее. Все-таки было неприятно, что не получалось. Но никогда я не выходил с мыслью о том, что уже проиграл до старта. Мы все бились, мотивация была запредельной.

– На Кубке мира у тебя совсем мало стартов, а в России ты постоянно бегаешь против Большунова и других лидеров наших лыж. Это помогает тебе расти? Или на Кубке мира прогресс был бы ощутимее?

– Не знаю насчет Кубка мира, я там пробежал всего пару спринтов. Понятно, что спринтерские скорости там выше. Квалификации они бегают плотнее. А Большунов на максимум и не упирается. В этом сезоне он даже скиатлоны по своей старой программе не бегал.

– Он что, получается, играл с соперниками?

– Да, получается, что так. Многие спортсмены такого же мнения.

– Но он и не робот, чтобы постоянно бежать на максимуме.

– Правильно. Для чего тратить силы на минутный отрыв, когда можно просто выиграть на финише? – сказал Ардашев.

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1 комментарий
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– Правильно. Для чего тратить силы на минутный отрыв, когда можно просто выиграть на финише? – сказал Ардашев.
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Тактика рюкзака, но это другое, тут гениальный тактический ход.
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