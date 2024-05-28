Ардашев о победах Большунова: «Это давило на всех. Он на максимум и не упирается, в этом сезоне даже скиатлоны по своей старой программе не бегал»

Сергей Ардашев заявил, что на лыжников давили победы Александра Большунова.

В минувшем сезоне Большунов выиграл общий зачет Кубка России, Ардашев стал третьим.

– Ты понимаешь, что делаешь все от тебя зависящее, а он все равно выигрывает. Как это отпустить?

– Конечно, давило на всех это. Все хотели обыграть, все хотели выиграть. Все равно каждый человек выходит и думает о победе, настраивается на нее. Все-таки было неприятно, что не получалось. Но никогда я не выходил с мыслью о том, что уже проиграл до старта. Мы все бились, мотивация была запредельной.

– На Кубке мира у тебя совсем мало стартов, а в России ты постоянно бегаешь против Большунова и других лидеров наших лыж. Это помогает тебе расти? Или на Кубке мира прогресс был бы ощутимее?

– Не знаю насчет Кубка мира, я там пробежал всего пару спринтов. Понятно, что спринтерские скорости там выше. Квалификации они бегают плотнее. А Большунов на максимум и не упирается. В этом сезоне он даже скиатлоны по своей старой программе не бегал.

– Он что, получается, играл с соперниками?

– Да, получается, что так. Многие спортсмены такого же мнения.

– Но он и не робот, чтобы постоянно бежать на максимуме.

– Правильно. Для чего тратить силы на минутный отрыв, когда можно просто выиграть на финише? – сказал Ардашев.

Большунов проиграл впервые в сезоне – после 23 побед подряд! Как и кто забрал золото?