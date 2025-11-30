  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Фалеева о недопуске лыжников: «Расстроилась, конечно. Но я никак не могу на это повлиять»
0

Фалеева о недопуске лыжников: «Расстроилась, конечно. Но я никак не могу на это повлиять»

Лыжница Фалеева: расстроилась из-за недопуска на ОИ, но не могу на это повлиять.

Российская лыжница Анастасия Фалеева высказалась о переходе в группу Юрий Бородавко.

– К этому сезону ты готовилась в группе Юрия Бородавко, куда перешла весной. Это новый вызов? Насколько ты волновалась перед началом подготовки?

– Вопросов к подготовке, к методике и ко всему прочему было очень много. Огромное спасибо Юрию Викторовичу за открытый диалог. Когда я задумывалась о переходе в конце сезона в Кировске, мы с ним проговорили, наверное, часа два с половиной. Он ответил на все интересующие меня вопросы, и это убрало все сомнения.

В ходе подготовительного сезона он все объяснял, развеивал мои внутренние переживания. Я ему очень благодарна. Как сложится этот сезон, мы увидим в дальнейшем, но пока мне тяжеловато. Думаю, что от старта к старту это будет проходить, я начну разбегаться и чувствовать себя гораздо лучше. После той работы, которую мы проделали, нужно бежать очень быстро.

– Ты сейчас еще прилично под нагрузкой?

– Думаю, что да. Мы приехали сюда и провели хорошую работу – и силовые, и скоростные тренировки. Сейчас даже чуть потряхивает, но это все-таки работа на перспективу, на весь сезон, – вынужденная и нужная.

– Выезд в Европу, наблюдение за европейскими командами на одних сборах – это облегчило, разнообразило для тебя тренировочный процесс?

– Я не задумывалась об этом, просто выполняла свою работу, тренировалась. Дважды мы выезжали в Италию, в Монте-Бондоне, и там ни с кем не пересекались. В Австрии, в Рамзау, да, были ребята, мы их видели, но никакого негатива или чего-то подобного не возникло. Мы все жили и питались в одной гостинице, здоровались, и на этом все. Хочется, конечно, там бегать, но пока что мы здесь, в таких реалиях.

– Как ты пережила новость о решении FIS не запускать нейтральный статус?

– В этот момент я уже была дома, как раз прилетела, была у сестры в гостях. Читаю эту новость, а сестра говорит: «Я надеялась, что ты ее сегодня не увидишь». Я расстроилась, конечно. Но я никак не могу на это повлиять, поэтому просто смотрю, что происходит, готовлюсь – и все, – сказала Фалеева.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спорт-Экспресс
logoАнастасия Фалеева
лыжные гонки
logoсборная России жен (лыжные гонки)
logoЮрий Бородавко
logoFIS
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Юрий Бородавко: «Чтобы подтвердить нейтральный статус, спортсменам нужно выполнить требования МОК. А они на самом деле очень унизительны»
22 ноября, 11:08
Бородавко о подготовке лыжников к сезону: «Занимаемся больше своими проблемами, нежели думаем об апелляциях. Идет рабочий процесс»
15 ноября, 11:39
Бородавко об апелляции к FIS на недопуск лыжников: «Правильное решение. Трудно сказать, изменит ли это что-то, но нужно биться до последнего»
6 ноября, 18:45
Главные новости
Савелий Коростелев: «Надеюсь, FIS не будет препятствовать быстрому получению нейтрального статуса. Ждем свои фамилии на их сайте и сразу летим в Европу»
5 минут назад
Коростелев о словах Большунова про группу Сорина: «Это очень смешно. Никакой командной тактики против Саши у нас нет»
12 минут назад
Вик Уайлд: «Если министерство спорта или федерация хотят, чтобы я выступал, я готов обсудить это»
47 минут назад
Губерниев об отстранении Большунова: «Справедливо. Будем ждать, что Александр вернется после того, как банду Сорина отдадут целиком под суд»
сегодня, 20:01
Коростелев о критике со стороны Бородавко: «Поступок Большунова не перечеркивает все, что было до, но спортсмен уровня Александра не имеет права подавать такой пример»
сегодня, 19:40
Клэбо и Амундсен не стали комментировать решение CAS по допуску российских лыжников
сегодня, 19:23
Сорин пошутил об участии в этапе Кубке мира в Тронхейме: «Мы прилетим на вертолете»
сегодня, 18:48
Бородавко о заявках лыжников на нейтральный статус: «Думаю, Крянин и Сорин имели в виду отдельных спортсменов. Мне ничего не известно»
сегодня, 17:56
Крянин о получении нейтрального статуса лыжниками: «Все списки и количество спортсменов уже давно отправлены в ОКР и FIS»
сегодня, 17:43
Михаил Дегтярев: «МОК помогает нам в оказании давления, в том числе на европейские страны, по допуску наших атлетов»
сегодня, 17:36
Ко всем новостям
Последние новости
Александр Легков: «Надеюсь, лыжники поедут и на международные соревнования, и на Олимпиаду»
сегодня, 11:14
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Ардашев лидирует, Соловьев – 2-й, Митрошин – 3-й, Большунов – 16-й
30 ноября, 12:51
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Крупицкая лидирует, Никитина – 2-я, Пеклецова – 3-я
30 ноября, 12:40
Вероника Логинова: «РУСАДА вышло на новый уровень. Делаем даже больше, чем требуют документы по антидопинговой деятельности»
19 ноября, 18:57
Федор Конюхов: «Российских спортсменов не ждут на международных турнирах. Потому что знают: если приедут русские, то выиграют»
15 ноября, 09:52
«FIS будет стоять на своем. Но надо пытаться и использовать все возможности». Лыжница Медведева об апелляции россиян в CAS
7 ноября, 13:00
FIS сообщила об отмене этапа Кубка мира по фристайлу в шведском Идре
25 октября, 07:15
Павел Колобков: «Недопуск на Олимпиаду – очень большая потеря для наших лыжников. Это цель всей жизни, ради нее приходят в спорт»
22 октября, 17:47
Белорусский лыжный союз: «Глубоко разочарованы решением FIS о лишении спортсменов законного права выступать на соревнованиях»
22 октября, 11:47
Дмитрий Васильев: «Думаю, что Тириль Венг активно промыли мозги и заразили антироссийским вирусом. Это происходит на всем Западе без исключения»
9 октября, 12:05