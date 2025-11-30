Фалеева о недопуске лыжников: «Расстроилась, конечно. Но я никак не могу на это повлиять»

Лыжница Фалеева: расстроилась из-за недопуска на ОИ, но не могу на это повлиять.

Российская лыжница Анастасия Фалеева высказалась о переходе в группу Юрий Бородавко .

– К этому сезону ты готовилась в группе Юрия Бородавко, куда перешла весной. Это новый вызов? Насколько ты волновалась перед началом подготовки?

– Вопросов к подготовке, к методике и ко всему прочему было очень много. Огромное спасибо Юрию Викторовичу за открытый диалог. Когда я задумывалась о переходе в конце сезона в Кировске, мы с ним проговорили, наверное, часа два с половиной. Он ответил на все интересующие меня вопросы, и это убрало все сомнения.

В ходе подготовительного сезона он все объяснял, развеивал мои внутренние переживания. Я ему очень благодарна. Как сложится этот сезон, мы увидим в дальнейшем, но пока мне тяжеловато. Думаю, что от старта к старту это будет проходить, я начну разбегаться и чувствовать себя гораздо лучше. После той работы, которую мы проделали, нужно бежать очень быстро.

– Ты сейчас еще прилично под нагрузкой?

– Думаю, что да. Мы приехали сюда и провели хорошую работу – и силовые, и скоростные тренировки. Сейчас даже чуть потряхивает, но это все-таки работа на перспективу, на весь сезон, – вынужденная и нужная.

– Выезд в Европу, наблюдение за европейскими командами на одних сборах – это облегчило, разнообразило для тебя тренировочный процесс?

– Я не задумывалась об этом, просто выполняла свою работу, тренировалась. Дважды мы выезжали в Италию, в Монте-Бондоне, и там ни с кем не пересекались. В Австрии, в Рамзау, да, были ребята, мы их видели, но никакого негатива или чего-то подобного не возникло. Мы все жили и питались в одной гостинице, здоровались, и на этом все. Хочется, конечно, там бегать, но пока что мы здесь, в таких реалиях.

– Как ты пережила новость о решении FIS не запускать нейтральный статус?

– В этот момент я уже была дома, как раз прилетела, была у сестры в гостях. Читаю эту новость, а сестра говорит: «Я надеялась, что ты ее сегодня не увидишь». Я расстроилась, конечно. Но я никак не могу на это повлиять, поэтому просто смотрю, что происходит, готовлюсь – и все, – сказала Фалеева.