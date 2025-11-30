⚡️ Лыжи. Кубок мира. Амундсен победил в коньковом масс-старте на 20 км, Хедегарт – 2-й, Ангер – 3-й, Клэбо – 15-й
Харальд Амундсен выиграл коньковый масс-старт на 20 км на Кубке мира в Руке.
30 ноября на этапе Кубка мира в финской Руке лыжники прошел масс-старт свободным стилем на 20 км. Победу одержал норвежец Харальд Амундсен.
Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26
1-й этап
Рука, Финляндия
Мужчины
Масс-старт, 20 км, свободный стиль
1. Харальд Амундсен (Норвегия) – 44.42,5
2. Эйнар Хедегарт (Норвегия) – 1,9
3. Эдвин Ангер (Швеция) – 2,3
4. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия) – 4,5
5. Мика Фермойлен (Австрия) – 8,4
6. Матис Делож (Франция) – 10,6
7. Маттис Стенсхаген (Норвегия) – 11,3
8. Мартино Каролло (Италия) – 12,1
9. Зак Кеттерсон (США) – 13,0
10. Элая Барп (Италия) – 13,6
11. Давиде Грац (Италия) – 13,7
12. Ян Томас Йенссен (США) – 14,6
13. Виктор Ловера (Франция) – 16,8
14. Беда Кли (Швейцария) – 17,2
15. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 18,3
