  • ⚡️ Лыжи. Кубок мира. Амундсен победил в коньковом масс-старте на 20 км, Хедегарт – 2-й, Ангер – 3-й, Клэбо – 15-й
71

Харальд Амундсен выиграл коньковый масс-старт на 20 км на Кубке мира в Руке.

30 ноября на этапе Кубка мира в финской Руке лыжники прошел масс-старт свободным стилем на 20 км. Победу одержал норвежец Харальд Амундсен.

Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26

1-й этап

Рука, Финляндия

Мужчины

Масс-старт, 20 км, свободный стиль

1. Харальд Амундсен (Норвегия) – 44.42,5

2. Эйнар Хедегарт (Норвегия) – 1,9

3. Эдвин Ангер (Швеция) – 2,3

4. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия) – 4,5

5. Мика Фермойлен (Австрия) – 8,4

6. Матис Делож (Франция) – 10,6

7. Маттис Стенсхаген (Норвегия) – 11,3

8. Мартино Каролло (Италия) – 12,1

9. Зак Кеттерсон (США) – 13,0

10. Элая Барп (Италия) – 13,6

11. Давиде Грац (Италия) – 13,7

12. Ян Томас Йенссен (США) – 14,6

13. Виктор Ловера (Франция) – 16,8

14. Беда Кли (Швейцария) – 17,2

15. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 18,3

