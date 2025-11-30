⚡️ Лыжи. Кубок мира. Амундсен победил в коньковом масс-старте на 20 км, Хедегарт – 2-й, Ангер – 3-й, Клэбо – 15-й

Харальд Амундсен выиграл коньковый масс-старт на 20 км на Кубке мира в Руке.

30 ноября на этапе Кубка мира в финской Руке лыжники прошел масс-старт свободным стилем на 20 км. Победу одержал норвежец Харальд Амундсен. Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26 1-й этап Рука, Финляндия Мужчины Масс-старт, 20 км, свободный стиль 1. Харальд Амундсен (Норвегия) – 44.42,5 2. Эйнар Хедегарт (Норвегия) – 1,9 3. Эдвин Ангер (Швеция) – 2,3 4. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия) – 4,5 5. Мика Фермойлен (Австрия) – 8,4 6. Матис Делож (Франция) – 10,6 7. Маттис Стенсхаген (Норвегия) – 11,3 8. Мартино Каролло (Италия) – 12,1 9. Зак Кеттерсон (США) – 13,0 10. Элая Барп (Италия) – 13,6 11. Давиде Грац (Италия) – 13,7 12. Ян Томас Йенссен (США) – 14,6 13. Виктор Ловера (Франция) – 16,8 14. Беда Кли (Швейцария) – 17,2 15. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 18,3