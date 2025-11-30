  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Егор Сорин: «Хотелось бы, чтобы Большунов осознал свою неправоту и поговорил с Бакуровым»
7

Егор Сорин: «Хотелось бы, чтобы Большунов осознал свою неправоту и поговорил с Бакуровым»

Сорин: хотелось бы, чтобы Большунов осознал свою неправоту в эпизоде с Бакуровым.

Тренер сборной России по лыжам Егор Сорин высказался об эпизоде с Александром Большуновым и Александром Бакуровым на этапе Кубка России в Кировске.

Большунов и Бакуров столкнулись во время полуфинала конькового спринта. У Бакурова сломалась палка, а Большунов упал и в итоге финишировал в забеге последним. 

После финиша Большунов толкнул Бакурова, который стоял, облокотившись на ограждение. Бакуров, хромая, покинул место конфликта. Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила, что у него сильный ушиб мягких тканей.

«Я подозвал Сашу Бакурова к себе и успокоил. Он был на эмоциях и уже разворачивался в сторону подъезжающего Александра Большунова, который пересекал финишную черту. Я крикнул Саше, чтобы он успокоился, и чтобы никаких разборок в финишном створе не было. Саша подъехал ко мне и высказал мне все свои эмоции. В это время и произошло то, что произошло. Александр Большунов толкнул его в спину. Рухнул бортик, и Саша тоже упал. Я, конечно, был в шоке, но постарался всех успокоить еще раз.

Хотелось бы, чтобы Большунов осознал свою неправоту, подошел и поговорил с Бакуровым, признав свою ошибку. Ведь Большунов – пример для многих. Он должен понимать, что так поступать нельзя», – сказал Сорин.

Большунов вспылил! Толкнул соперника в спину после гонки, тот ушел хромая

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
logoЕгор Сорин
logoсборная России (лыжные гонки)
logoКубок России
logoАлександр Большунов
logoАлександр Бакуров
лыжные гонки
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Биатлонистка Метеля о конфликте Большунова с Бакуровым: «Парни, признайтесь: вы в такой момент жалеете, что за спиной нет винтовки»
30 ноября, 07:24
Александр Бакуров: «Завтра не смогу выйти на старт и, возможно, не успею восстановиться к следующему этапу Кубка России. Обидно пропускать гонки»
29 ноября, 21:06Фото
Ретивых о поступке Большунова: «Да, это не красит спортсмена, но все-таки он и есть гордость страны – он многое сделал для России в лыжных гонках»
29 ноября, 20:42
Главные новости
Савелий Коростелев: «Надеюсь, FIS не будет препятствовать быстрому получению нейтрального статуса. Ждем свои фамилии на их сайте и сразу летим в Европу»
5 минут назад
Коростелев о словах Большунова про группу Сорина: «Это очень смешно. Никакой командной тактики против Саши у нас нет»
12 минут назад
Вик Уайлд: «Если министерство спорта или федерация хотят, чтобы я выступал, я готов обсудить это»
47 минут назад
Губерниев об отстранении Большунова: «Справедливо. Будем ждать, что Александр вернется после того, как банду Сорина отдадут целиком под суд»
сегодня, 20:01
Коростелев о критике со стороны Бородавко: «Поступок Большунова не перечеркивает все, что было до, но спортсмен уровня Александра не имеет права подавать такой пример»
сегодня, 19:40
Клэбо и Амундсен не стали комментировать решение CAS по допуску российских лыжников
сегодня, 19:23
Сорин пошутил об участии в этапе Кубке мира в Тронхейме: «Мы прилетим на вертолете»
сегодня, 18:48
Бородавко о заявках лыжников на нейтральный статус: «Думаю, Крянин и Сорин имели в виду отдельных спортсменов. Мне ничего не известно»
сегодня, 17:56
Крянин о получении нейтрального статуса лыжниками: «Все списки и количество спортсменов уже давно отправлены в ОКР и FIS»
сегодня, 17:43
Михаил Дегтярев: «МОК помогает нам в оказании давления, в том числе на европейские страны, по допуску наших атлетов»
сегодня, 17:36
Ко всем новостям
Последние новости
Александр Легков: «Надеюсь, лыжники поедут и на международные соревнования, и на Олимпиаду»
сегодня, 11:14
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Ардашев лидирует, Соловьев – 2-й, Митрошин – 3-й, Большунов – 16-й
30 ноября, 12:51
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Крупицкая лидирует, Никитина – 2-я, Пеклецова – 3-я
30 ноября, 12:40
Вероника Логинова: «РУСАДА вышло на новый уровень. Делаем даже больше, чем требуют документы по антидопинговой деятельности»
19 ноября, 18:57
Федор Конюхов: «Российских спортсменов не ждут на международных турнирах. Потому что знают: если приедут русские, то выиграют»
15 ноября, 09:52
«FIS будет стоять на своем. Но надо пытаться и использовать все возможности». Лыжница Медведева об апелляции россиян в CAS
7 ноября, 13:00
FIS сообщила об отмене этапа Кубка мира по фристайлу в шведском Идре
25 октября, 07:15
Павел Колобков: «Недопуск на Олимпиаду – очень большая потеря для наших лыжников. Это цель всей жизни, ради нее приходят в спорт»
22 октября, 17:47
Белорусский лыжный союз: «Глубоко разочарованы решением FIS о лишении спортсменов законного права выступать на соревнованиях»
22 октября, 11:47
Дмитрий Васильев: «Думаю, что Тириль Венг активно промыли мозги и заразили антироссийским вирусом. Это происходит на всем Западе без исключения»
9 октября, 12:05