Егор Сорин: «Хотелось бы, чтобы Большунов осознал свою неправоту и поговорил с Бакуровым»

Сорин: хотелось бы, чтобы Большунов осознал свою неправоту в эпизоде с Бакуровым.

Тренер сборной России по лыжам Егор Сорин высказался об эпизоде с Александром Большуновым и Александром Бакуровым на этапе Кубка России в Кировске.

Большунов и Бакуров столкнулись во время полуфинала конькового спринта. У Бакурова сломалась палка, а Большунов упал и в итоге финишировал в забеге последним.

После финиша Большунов толкнул Бакурова, который стоял, облокотившись на ограждение. Бакуров, хромая, покинул место конфликта. Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила, что у него сильный ушиб мягких тканей.

«Я подозвал Сашу Бакурова к себе и успокоил. Он был на эмоциях и уже разворачивался в сторону подъезжающего Александра Большунова, который пересекал финишную черту. Я крикнул Саше, чтобы он успокоился, и чтобы никаких разборок в финишном створе не было. Саша подъехал ко мне и высказал мне все свои эмоции. В это время и произошло то, что произошло. Александр Большунов толкнул его в спину. Рухнул бортик, и Саша тоже упал. Я, конечно, был в шоке, но постарался всех успокоить еще раз.

Хотелось бы, чтобы Большунов осознал свою неправоту, подошел и поговорил с Бакуровым, признав свою ошибку. Ведь Большунов – пример для многих. Он должен понимать, что так поступать нельзя», – сказал Сорин.

