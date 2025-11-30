Юрий Бородавко: «Совершенно не оправдываю Большунова, но Бакуров, видимо, постарался вывести его из себя»

Бородавко: Бакуров, видимо, вывел Большунова из себя.

Тренер сборной России по лыжам Юрий Бородавко высказался об эпизоде с Александром Большуновым и Александром Бакуровым на этапе Кубка России в Кировске.

Большунов и Бакуров столкнулись в полуфинале конькового спринта. У Бакурова сломалась палка, а Большунов упал и в итоге финишировал в забеге последним.

После финиша Большунов толкнул Бакурова, который стоял, облокотившись на ограждение. Бакуров получил сильный ушиб мягких тканей и не выйдет на сегодняшнюю «разделку».

«У Большунова выплеснулись наружу все эмоции. Произошел инцидент, который его абсолютно не красит. Тут я его совершенно не оправдываю. Однако нужно понимать, что Большунова довести до такого непросто. Это нужно постараться. Саша Бакуров, видимо, постарался вывести его из себя», – сказал Бородавко.

Большунов вспылил! Толкнул соперника в спину после гонки, тот ушел хромая