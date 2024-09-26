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  • Андоррская лыжница Джина дель Рио: «Без России лыжные гонки совсем другие. И Большунов, и Клэбо – выдающиеся, у каждого своя специализация»
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Андоррская лыжница Джина дель Рио: «Без России лыжные гонки совсем другие. И Большунов, и Клэбо – выдающиеся, у каждого своя специализация»

Лыжница из Андорры назвала соревнования без россиян «совсем другими».

20-летняя Джина дель Рио выступает за сборную Андорры по лыжным гонкам. В феврале она завоевала три медали на юниорском чемпионате мира в Планице – золото, серебро и бронзу.

– Ты хоть как-то следишь за тем, что происходит с российскими лыжами? Может быть, знаешь своих потенциальных соперниц? У нас сейчас очень сильные юниорки – Алина Пеклецова, Екатерина Никитина.

– К сожалению, ничего не знаю об этих спортсменках. Я иногда слежу за тренировками лыжниц из России в соцсетях, один раз в прошлом сезоне смотрела гонки с Кубка России. Но и всё.

– А что говорят про отсутствие россиян на международных стартах?

– Я скажу за себя: без России лыжные гонки совсем другие.

– Кто сильнее – Большунов или Клэбо?

– Оба – выдающиеся лыжники, и у каждого своя специализация.

– А сильнейшая лыжница в мире?

– Для меня это была и остается Марит Бьорген. Но посмотрим на Терезу Йохауг – как она выступит на чемпионате мира в Тронхейме.

– Если бы у тебя была возможность тренироваться с норвежской или российской командой, кого бы выбрала?

– А мне нравится тренироваться с моими нынешними коллегами, так что я бы выбрала сборную Андорры, – ответила дель Рио.

Российские лыжники не допускаются до международных стартов с 2022 года.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Чемпионат.com»
logoМарит Бьорген
лыжные гонки
logoчемпионат мира
logoсборная России (лыжные гонки)
logoсборная России жен (лыжные гонки)
logoсборная Норвегии
logoТереза Йохауг
logoКубок России
logoЙоханнес Клэбо
logoАлександр Большунов
сборная Андорры
Алина Пеклецова
Екатерина Никитина
Джина дель Рио
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