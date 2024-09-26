Андоррская лыжница Джина дель Рио: «Без России лыжные гонки совсем другие. И Большунов, и Клэбо – выдающиеся, у каждого своя специализация»
20-летняя Джина дель Рио выступает за сборную Андорры по лыжным гонкам. В феврале она завоевала три медали на юниорском чемпионате мира в Планице – золото, серебро и бронзу.
– Ты хоть как-то следишь за тем, что происходит с российскими лыжами? Может быть, знаешь своих потенциальных соперниц? У нас сейчас очень сильные юниорки – Алина Пеклецова, Екатерина Никитина.
– К сожалению, ничего не знаю об этих спортсменках. Я иногда слежу за тренировками лыжниц из России в соцсетях, один раз в прошлом сезоне смотрела гонки с Кубка России. Но и всё.
– А что говорят про отсутствие россиян на международных стартах?
– Я скажу за себя: без России лыжные гонки совсем другие.
– Кто сильнее – Большунов или Клэбо?
– Оба – выдающиеся лыжники, и у каждого своя специализация.
– А сильнейшая лыжница в мире?
– Для меня это была и остается Марит Бьорген. Но посмотрим на Терезу Йохауг – как она выступит на чемпионате мира в Тронхейме.
– Если бы у тебя была возможность тренироваться с норвежской или российской командой, кого бы выбрала?
– А мне нравится тренироваться с моими нынешними коллегами, так что я бы выбрала сборную Андорры, – ответила дель Рио.
Российские лыжники не допускаются до международных стартов с 2022 года.
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